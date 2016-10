1:0 – Reales Shoppingerlebnis schlägt reines Online-Shopping

Kostet ein Produkt online und im stationären Geschäft gleich viel, bevorzugen rund 72% der Konsumenten das reale Einkaufserlebnis. Nur 28% würden bei gleichen Preisen online shoppen. Bei den 14-39-jährigen ÖsterreicherInnen erhöht sich der Wert auf rund 37%.

Preis-Leistungsverhältnis und Personal sind entscheidend

Um Kunden in den Laden zu locken muss der stationäre Händler neben einem guten Preis-Leistungsverhältnis vor allem mit dem Personal und Service überzeugen.

„Wenn neben dem Preis-/Leistungsverhältnis auch Freundlichkeit und Kompetenz des Personals stimmen, zieht der Großteil der ÖsterreicherInnen das Einkaufserlebnis im stationären Handel dem unpersönlichen Online-Einkauf vor“, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com.

Das sind die die Top 5 Anforderungen an den stationären Handel, die von Konsumenten als „sehr wichtig“ erachtet werden:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis (65%)

Freundliches Personal (65%)

Gutes Service (60%)

Qualifiziertes Personal (56%)

Direkte Verfügbarkeit der Produkte (54%)

Beliebtester Ort für den Einkauf ist das Shopping-Center. 32% zieht es für den Einkauf in eines der rund 230 Shopping-Center Österreichs. 16% präferieren Einkaufsstraßen und rund 15% gehen am liebsten in Geschäften abseits großer Einkaufsstraßen einkaufen. Mit rund 21% liegt das Internet mittlerweile an zweiter Stelle, der beliebtesten Shopping-Orte.

„Der Handelsverband Consumer Check zeigt eindeutig, dass die Menschen den persönlichen Kontakt im Geschäft schätzen und gutes Service honorieren. Der stationäre Handel ist auch in Zeiten des E-Commerce die Nummer 1 und kann auch in Zukunft reüssieren, wenn er sich auf seine Stärken besinnt und Innovationen im Sinne einer Omnichannel-Strategie umsetzt“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Einmal pro Monat wird online gekauft

Durchschnittlich 12-mal im Jahr kaufen die ÖsterreicherInnen online ein. Jeder Zweite kauft dabei mindestens einmal Bekleidung, 40% Bücher / Zeitschriften, 27% Haushaltsartikel / Haushaltsgegenstände.

Beliebtestes Zahlungsmittel beim Online-Shopping ist die Rechnung (29%), gefolgt von Kreditkarte (23%) und Paypal (21%). Nur 5% wollen vor Erhalt der Ware überweisen.

8 von 10 ÖsterreicherInnen (82%) bevorzugen die klassische Hauszustellung, wobei fast jeder Fünfte die noch recht neue Samstagszustellung als favorisierte Zustellmethode angibt. 8% holen sich das bestellte Produkt am liebsten selbst im Geschäft ab (Click &Collect). Der Kofferraum des eigenen PKW ist für die meisten noch tabu – nur 3% wollen diese Liefervariante.

