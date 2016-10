3. eCommerce/MultiChannel–Breakfast des IDIH

Das IDIH – Institut des Interaktiven Handels lud Ende September wieder zum mittlerweile traditionellen eCom­merce/MultiChannel-Breakfast ein. Mit diesem Veranstaltungsformat ermöglicht das IDIH mit begrenzten Zeit­aufwand an einem Vormittag sowohl theoretische Informationen über aktuelle Themen der Branche als auch eine Besichtigung einer logistischen Einrichtung – dieses Mal war der Gastgeber die Hermes Germany in ihrem neuen Logistik-Center in Hannover-Langenhagen.

„Die Kaufentscheidung ist nur einen Mouse-Klick entfernt!“ – mit dieser These führte Bernd Kratz, Inhaber der EMA – Executive Management Advisors GmbH und Mitgesellschafter des IDIH in das Thema ein. Die Transpa­renz des Internets und die Durchdringung der Social Networks stellt die Logistiker zunehmend vor große Herausforderungen: Schnell, fehler­frei, termingerecht, flexi­bel und kostengünstig geliefert. „Der eCommerce und MultiChannel revolutionieren die Logistik“ so Kratz.

Diese These bestätigte auch Timo Timo Schamber, Head of Sales der Liefery GmbH. Er präsentierte Lieferge­schwindigkeiten, von der die Branche noch vor wenigen Jahren nur zu träumen gewagt hätte. Liefery hat sich auf den Same-Day-Delivery spezialisiert, die logistische Antwort auf veränderte Konsumentenbedürfnisse. Während früher eine taggleiche Belieferung nur von den Apotheken geleistet wurde, entwickelt sich eine Ten­denz im Markt, dass zunehmend auch Privatkunden ihre Online-Bestellungen noch am selben Tag erhalten möchten. Insofern ist auch die kürzliche Beteiligung der Hermes Logistik an dem Schnell-Lieferservice Liefery als eine Ergänzung des Portfolios auf der „Letzten Meile“ konsequent nachvollziehbar.

Der eCommerce wächst jedoch nicht nur national zweistellig, sondern er überwindet durch die globale Präsenz der Onlineshops im Netz zunehmend die Landesgrenzen. Während sich der Online-Handel grenzüberschreitend innerhalb Europas sich seit Jahren konsequent erfolgreich entwickelt, präsentierte Torben Lenhart von der BorderGuru GmbH, dass sich in jüngster Zeit der eCommerce auch intercontinental entwickelt – insbesondere von Europa nach China und auch in die Gegenläufige Richtung. „Die Chinesen kaufen zunehmend Lebensmittel und Kosmetika aus Europa“, so Lenhart, „und hier gilt es nicht nur eine Infrastruktur zu entwickeln, die den physischen Transport in kürzester Zeit über tausende von Kilometern sicherstellt, sondern wir von BorderGuru lösen auch die zoll- und steuerrechtlichen Richtlinien individuell für jede einzelne Sendung“.

Die Dynamik im Transport und Zustellung auf der letzten Meile würde jedoch konterkariert, wenn sich die Intralogistik dieser Geschwindigkeit nicht anpasst. Verstärkt wird diese Situation durch einen sich abzeichnenden Arbeits­kräftemangel auch im gewerblichen Bereich durch die demographische Entwicklung. Eine Automatisierung wird somit auch in den „Paketfabriken“ zunehmend verstärken Einzug finden. Und hier sieht Kirt Laeske, Product Manager Robotic Solutions, der von der Swisslog AG aus der Schweiz einflog, die Herausforderung. „Eine kom­plette Automatisierung wird nicht die Lösung sein, da der Mensch mit seinen Kernfähigkeiten auch weiterhin benötigt wird“, so Laeske. „Die Kollaboration von Mensch und Roboter wird die Lösung sein“. Während aus Sicherheitsgründen Roboter bislang in „Käfigen“ ihre Leistungen erbrachten, präsentierte Kirt Laeske mit dem AIP-Automated Item Picking eine zukunftsweisende Technologie, wie Mensch und „Kollege Roboter“ direkt ne­beneinander arbeiten und sich gegenseitig ergänzen.

Die Besichtigung des Hermes Logistik Centers rundeten die Veranstaltung ab. Stefan Möhring, Head of Sales der Hermes Germany resümierte: „Das eCom­merce/MultiChannel-Breakfast bietet die Möglichkeit, kurz, knapp und prägnant neue und aktuelle Informatio­nen zu erhalten und sich beim Frühstück mit den Kollegen der Branche informell auszutauschen. Die Hermes Germany war gerne Gastgeber und wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung des IDIH“.

