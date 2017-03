33. BVL Logistik-Dialog – Anfang April 2017 in Vösendorf /NÖ

Wenn am 6. und 7. April 2017 die Eventpyramide in Vösendorf ihre Tore wieder für den Jahreskongress der BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich öffnet, dreht sich alles um das Motto „Kundenfokus -> Dynamisierung -> Leadership“. Rund 700 Netzwerkteilnehmer werden miterleben, wie der Mensch in der digitalisierten Wirtschaftswelt der Zukunft erfolgreich sein kann. Begleitend dazu die Fachausstellung und Verleihung des Nachhaltigkeitspreises.

Traditionell ist bereits der Mix aus Vortragenden aus Wirtschaft, Wissenschaft, Praxis und auch Politik, der für spannende Einblicke sorgt. So werden zusätzlich zu den vielfältigen Best-Practice-Beispielen Experten in Keynotes und Podiumsdiskussionen zentrale Themen rund um die ständig neuen Anforderungen an die Logistik erörtern. Unter den namhaften Sprechern finden sich unter anderem Georg Pölzl von der Österreichischen Post, Frank Straube von der Technischen Universität Berlin, Wolfgang Skrabitz von KNAPP Industry Solutions, Michael Druml von Magna Steyr, María Sáenz vom Massachusetts Institute Of Technology Zaragoza und Matthias Zacek von Google Austria.

Neben den vielfältigen Beiträgen lockt wie immer die Fachausstellung „Alles Logistik“, die eine Bandbreite an innovativen Branchenlösungen zeigt. Schwerpunkte heuer: Autonomes Fahren sowie Elektromobilität Güterverkehr. Als Highlight wird am ersten Abend einem Vorzeigeunternehmen der international renommierte Nachhaltigkeitspreis Logistik 2017 verliehen – ein Gemeinschaftsprojekt von BVL Österreich und Deutschland.

