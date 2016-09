70 Jahre Qualität und Innovation. Toyota Material Handling feiert BT Jubiläum

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Marke BT eröffnet Toyota Material Handling Europe (TMHE) das BT Museum in Mjölby, Schweden und würdigt damit die bisherigen Errungenschaften im Bereich der Lagertechnik. Zeitgleich hat das neue Test- und Prüfzentrum seinen Dienst aufgenommen, um die fortwährende Innovationskraft Toyotas zu fördern.

Seit ihrer Gründung, gilt die Marke BT als ein Vorreiter für Qualität und Innovation – angefangen bei der Erfindung der Europalette, europaweit die erste standardisierte Palette, über den hydraulischen Handhubwagen, den ersten fahrerlosen Transportsystemen in den 70ern bis zur im Schubmaststapler integrierten Kippkabine von 1992. Zusammen mit über 50 geladenen Gästen – darunter ehemalige Vorstände und Geschäftspartner – begeht TMHE ein feierliches Event, welches das 70-jährige Bestehen BTs ehrt.

Eines der Highlights des Events ist die feierliche Einweihung des neuen Test- und Prüfzentrums. Ausgestattet mit umfangreichen Hilfsmitteln sind hier Tests rund um neue Werkstoffe und Logistiklösungen möglich. Im Fokus dabei stehen neue Technologien wie Automation und das „Internet of Things“ (IoT). Damit stellt Toyota seinen hohen Anspruch an die Qualität der Produkte sicher und ermöglicht die Erforschung neuer Materialien und Technologien, welche den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

„Wir schätzen die Werte und den hohen Qualitätsanspruch, welche die Marke BT in sich trägt. Gleichzeitig streben wir als Toyota Material Handling nach innovativen Lösungen. Das alles präsentieren wir im Rahmen unserer Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum der Marke BT. Es ist wichtig, aus unserer Vergangenheit zu lernen, um die Zukunft zu gestalten“, erklärt Matthias Fischer, Präsident und CEO, Toyota Material Handling Europe.

“Wie wir künftig Güter bewegen werden, wird sich entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden verändern. Und wir werden darauf vorbereitet sein”, sagt Fischer. Deshalb gibt das BT Museum nicht nur einen Einblick in die ereignisreiche von Innovationen geprägte Geschichte BTs. Es zeigt auch zukunftsfähige Ideen von Toyota Material Handling. Entsprechend der Kaizen-Philosophie wird die Ausstellung aktiv leben und künftig kontinuierliche Verbesserungen umsetzen.

Toyota feiert die 70-jährige Firmengeschichte mit einer limitierten Jubiläumsedition der Schubmaststapler. Von August bis Dezember 2016 erhalten Kunden beim Kauf eines Modells aus der R-, E- und O-Serie des BT Reflex das Flottenmanagementsystem I_Site sechs Monate kostenlos und können so von zusätzlichen Features rund um Sicherheit, Energie- und Kosteneffizienz profitieren.

Über Toyota Material Handling Deutschland: Die Toyota Material Handling Deutschland GmbH (TMHDE) ist der hiesige Vertreter des weltweit größten Flurförderzeug-Herstellers: der Toyota Industries Corporation (TICO). TMHDE hat seinen Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover. Im April 2007 ist das Unternehmen aus dem Zusammenschluss von Toyota Gabelstapler Deutschland und BT Deutschland hervorgegangen. Toyota bietet seitdem über einen dualen Vertrieb mit 16 Händlern, sechs Toyota Stapler Centern und acht weiteren Niederlassungen Flurförderzeuge der Marken BT und Toyota, intralogistische Lösungen sowie alle produktbezogenen Dienstleistungen an. Das Spektrum reicht vom Handhubwagen über Routenzugsysteme und Gabelstapler aller Antriebsarten bis zu automatisierten Lösungen. Inklusive des Händlernetzwerks arbeiten zurzeit rund 1.700 Mitarbeiter für das Unternehmen. Die Werke, die für den europäischen Markt produzieren, befinden sich in Ancenis (Frankreich), Mjölby (Schweden) und Bologna (Italien). Sie sind nach dem Umweltstandard ISO 14001 zertifiziert und fertigen nach dem weltweit bekannten Toyota Produktionssystem. Weitere Informationen auf www.toyota-forklifts.de.

