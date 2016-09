A-COMMERCE Day am 20.10.2016 in Wien

Blockbuster im eCommerce: Die größte eCommerce Veranstaltung in Österreich

Auch in diesem Jahr wird Wien am 20. Oktober für einen Tag zum Hotspot der eCommerce und Digitalisierungsbranche. Der A-COMMERCE Day powered by plenty Markets geht in die zweite Ausgabe. Veranstalter der größten eCommerce Veranstaltung in Österreich ist A-COMMERCE. Geschäftsführer Stephan Grad und sein Team erwarten 700 Besucher aus der D-A-CH Region als auch internationale Gäste im Cineplexx Wienerberg in Wien.

Unternehmensvielfalt hat hier keinen Seltenheitswert

Der A-COMMERCE Day stellt für einen Tag die Notwendigkeit des Online Handel und der Digitalisierung für KMUs & Konzerne in Österreich in den Mittelpunkt. Aussteller, Vortragende, Besucher und Veranstalter freuen sich auf eine Vielfalt an Unternehmen und Branchen, welche Informationen austauschen, an neuen gemeinsamen Strategien arbeiten und sich miteinander vernetzen. eCommerce ist ein Thema, das alle Branchen betrifft, deshalb sind Besucher aber auch Experten und Meinungsträger aus verschiedensten Branchen vor Ort. Als Besucher werden Vertreter von XXXLutz, der PBS Holding, Teufel Lautsprecher, Keller Sports, Heat Company und viele mehr erwartet

Know-How aus erster Hand

Neben den Ausstellern, welche beim A-COMMERCE Day ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren, sorgt der Veranstalter für einen intensiven KnowHow-Transfer, welcher auf drei Bühnen als Keynotes & interaktive Workshops angeboten werden. Meinungsführer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, aber auch internationale Speaker geben einen rundum Blick auf das Thema eCommerce und Digitalisierung. Viele Best Practice Beispiele werden präsentiert und genauestens analysiert. Das Programm bietet Einblicke in die Geschäftsbereiche von Händlern, Marktplätzen, Marketing-Experten und Shopsystem-Anbietern. Entscheidungsträger wie Thomas Lang, Christian Renk, Jens Bader, Sandra Kröger, Stephan Grad, Richard Scharmann uvw. stehen nach den Keynotes bzw. Workshops vor Ort für Fragen & Antworten den Besuchern zur Verfügung.

Ehre, wem Ehre gebührt

Auch der Anton Award, powered by Secure Trading, wird in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen. A-COMMERCE hat diesen Award ins Leben gerufen, um kundenfreundliche und vor allem innovative Lösungen in Österreich in den Bereichen eCommerce und Digitalisierung auszuzeichnen. Der österreichische Premium-Award kürt somit die besten Onlineshops aus dem B2C oder B2B Bereich, aber auch internationale Vorbild-Shops, welche es geschafft haben, sich eine starke Marke aufzubauen. In diesem Jahr werden unter den 107 Einreichungen auch Dienstleister und Agenturen zu finden sein, welche in einer eigenen Kategorie von 25 Online Händlern bewertet werden und aufgrund ihrer Leistung und ihrem Service ausgezeichnet werden.

Links:

A-COMMERCE – www.a-commerce.at

A-COMMERCE Day – www.a-commerce.at/day

Anton Award – www.anton-award.at