Agility eröffnet Büro in Köln

Der Logistikdienstleister Agility hat am 15. Dezember 2016 ein Büro in Köln eröffnet. An dem neuen Standort organisiert das Unternehmen für seine Kunden flächendeckende internationale Transporte per Luftfracht, Seefracht oder als Landverkehr, bietet Frachtmanagement sowie Supply-Chain-Lösungen an.

Operativ wird das Büro in Köln vom Agility-Standort in Düsseldorf unterstützt, der bisher für die Betreuung der Kundenprojekte in der Region Köln zuständig war. In der Wirtschaftsregion Nordrhein-Westfalen zählen vor allem Unternehmen aus der Automotive-Branche, dem Handel und der Maschinenbau-Industrie zu den Kunden von Agility.

Mit der Neueröffnung in Köln erweitert Agility sein Netzwerk in Deutschland auf insgesamt 18 Standorte.

Quelle + Bildquelle: Agility

Quelle: mylogistics.net