Air Bridge Cargo durchbricht „Schallmauern“ in Europa

Die wachsende Flotte und Erweiterungen im Streckennetz ermöglichten AirBridgeCargo (ABC) 2016 erstmals das Durchbrechen der Marke von 1.000 Boeing 747-Frachterflügen sowohl in Amsterdam Schiphol als auch in Frankfurt. ABC ist aktuell die größte reine Nurfrachter-Fluggesellschaft in Amsterdam und der zweitgrößte Anbieter nach Tonnage hinter der nationalen Fluggesellschaft. Das Unternehmen ist auch die zweitgrößte Frachtfluggesellschaft in Frankfurt.

ABC verbindet Kunden in den Niederlanden, in Deutschland und global über sein weltweites Netz in Europa, Skandinavien, Nordamerika und Asien sowie über das Drehkreuz in Moskau mit Punkt-zu-Punkt-Lieferungen innerhalb von 48 Stunden weltweit. Diese jüngsten Meilensteine markieren ein weiteres Jahr der Entwicklung für die Fluggesellschaft, die jetzt 13 Jahre in Folge Wachstum in der Tonnage verzeichnet hat.

Neben der Erweiterung der Boeing 747 Frachter-Flotte auf 16 Flugzeuge im Jahr 2016 durch die neunte neue Boeing 747-8F, führte AirBridgeCargo auch eine Reihe neuer Strecken ein, darunter Phnom Penh, Seattle, Heathrow und Oslo. Für 2017 ist ein weiterer Ausbau der Linienfrachtflüge geplant.

Robert van de Weg, Senior Vice President, Sales & Marketing, dazu: „Nach den nationalen Fluggesellschaften sind wir aktuell die größte Nurfrachter-Airline sowohl in Amsterdam als auch in Frankfurt, was uns stolz macht. Über 1.000 Flüge in einem Jahr an beiden Flughäfen ist nicht nur eine Bestätigung für unser Engagement in beiden Ländern, sondern zeigt auch wieviel Unterstützung wir von unseren Kunden bekommen. Wir erwarten ein weiteres Wachstum im Jahr 2017.“

www.airbridgecargo.com

Quelle: oevz.com