Alibaba wählt Kühne + Nagel als Partner in der globalen Logistik

Kühne + Nagel unterzeichnete kürzlich eine Absichtserklärung mit Alibaba.com, dem B2B-Geschäft der Alibaba Group. Im Rahmen dieser Vereinbarung sollen weltweite Logistik-Dienstleistungen für Kunden des chinesischen B2B-Geschäftszweiges des führenden E-Commerce Betreibers erbracht werden. Der Kontrakt bringt das globale Logistiknetz und die umfassenden Kompetenzen von Kühne + Nagel mit der Expertise von Alibaba im B2B-E-Commerce zusammen. Damit können Versendern in China führende E-Commerce-Logistik-Lösungen angeboten werden.

Seit über einem Jahr können die zahlenden Mitglieder von Alibaba.com in China über die digitale Lösung von Kühne + Nagel, KN FreightNet, auf Alibaba.com Preisangebote umgehend einsehen, sowie die Abholung und Zustellung von Luftfrachtsendungen buchen. Die Zusammenarbeit im Bereich E-Commerce umfasst mittlerweile auch Lösungen für Teilcontainerladungen (LCL).

Nun wird die strategische Partnerschaft zwischen dem E-Commerce-Riesen und Kühne + Nagel enger. Geplant ist eine Erweiterung des Angebotes an Logistikdienstleistungen in naher Zukunft, um die verschiedenen Verkehrsträger (Luft, See, Schiene, Landweg) und Kontraktlogistikdienste außerhalb Chinas abzudecken.

Steve Su, verantwortlich für die Logistik bei Alibaba.com, dazu: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Kühne + Nagel und bieten so unseren KMU-Kunden umfassende Logistikdienstleistungen, wodurch diese grenzüberschreitende Handelsmöglichkeiten nutzen können.“

„Für Kühne + Nagel steht diese neue Beziehung im Einklang mit der globalen Strategie zur Digitalisierung der Logistik-Dienstleistungen, als Reaktion auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit in Zukunft durch den Ausbau des E-Commerce-Logistikangebotes für die Kunden von Alibaba weiter zu entwickeln“, sagt Wong Siew Loong, verantwortlich für die Region Nordasien bei Kühne + Nagel.

Quelle: oevz.com