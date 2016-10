Amazon startet Förderprogramm für Online-Erfolg kleiner Händler

Amazon Academy mit rund 500 Gästen in Berlin // Fokus: Digitalisierung für kleine Unternehmen // Ralf Kleber, Country Manager von Amazon.de, sieht Zukunft Deutschlands in mehr Unternehmertum

Amazon hat am heutigen Donnerstag das Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft – lokal und um die Welt“ gestartet, das speziell kleine Händler für das Digitalzeitalter rüsten soll. Das Programm hilft Teilnehmern beim Einstieg in den Online-Handel und bei der internationalen Expansion. Das erklärten die Initiatoren vor rund 500 Gästen im Rahmen der diesjährigen „Amazon Academy – Zukunft der Möglichkeiten“ in Berlin, der zentralen Dialog- und Netzwerkveranstaltung des Unternehmens.

„Diese Zeiten ermöglichen nicht nur mehr, sie erfordern auch mehr Unternehmertum“, sagte Ralf Kleber, Country Manager von Amazon.de. Davon könne gerade Deutschland profitieren – viele Menschen begegneten der Zukunft bereits unternehmerisch. „Wir sehen bei unseren Partnern – Händlern, Entwicklern, Kreativen – einen enormen Willen, die Digitalisierung für ihren Erfolg zu nutzen.“ So hätten allein Händler auf dem Amazon Marketplace in Deutschland 90.000 Arbeitsplätze geschaffen. „Aber es gibt auch unendlich viele kleine und mittelgroße Firmen, die den Sprung noch wagen müssen“, so Kleber. Das Amazon Förderprogramm will dabei unterstützen, über das Internet die Welt als Marktplatz zu erschließen.

Unter dem Motto „Zukunft unternehmen“ unterstützt das Programm ausgesuchte kleine Händler mit bis zu 20 Mitarbeitern dabei, ihr Online-Geschäft auf- oder auszubauen und international erfolgreich zu werden. Den Teilnehmern stehen im Rahmen des Programms E-Commerce Profis über drei Monate hinweg zur Seite – darunter Handelsexperten von www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de sowie erfahrene Amazon Marketplace-Verkäufer. Gemeinsam erarbeiten sie einen E-Commerce Business Plan und setzen ihn um. Händler lernen dabei, wie Kunden ihr Angebot im Internet finden, welche Produkte sich wie und wo verkaufen lassen, wie Artikel auf dem Amazon Marketplace gelistet werden, sowie erste Schritte zum Verkauf auf internationalen Webseiten. Ein Berater von Amazon Web Services führt zudem einen Leistungs-Check der bestehenden Händler-Websites und IT-Systeme durch.

Start des Programms ist im Januar 2017 – Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die besten Händler können im Frühjahr 2017 den „Unternehmer der Zukunft“-Preis erhalten – ausgezeichnet von einer hochkarätigen Jury aus Vertretern von WirtschaftsWoche, Amazon sowie Wissenschaft und Politik.

„Grenzenlos denken, furchtlos handeln, Technologie nutzen und Fehler zulassen“ – das sind die vier Elemente, die laut Kleber den Erfolg von Unternehmern ausmachen. Im Rahmen der Academy diskutierten die Teilnehmer auch über die Veränderungen in vielen Branchen. „Die Antwort darauf kann nur mehr unternehmerisches Handeln sein“, sagte Prof. Dr. Dietmar Grichnik, Professor für Entrepreneurship und Direktor des Instituts für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner forderte größere Offenheit gegenüber unternehmerischen Risiken: „Fehlermachen und Scheitern sind keine Schande – das müssen wir lernen.“

Die jährlich stattfindende Amazon Academy bringt Menschen zusammen, die den digitalen Wandel mitgestalten wollen. Dieses Jahr stand im Zeichen digitalen Unternehmertums – darüber diskutierten im Berliner Café Moskau Wissenschaftler und Software-Entwickler, selbst-publizierende Autoren, Händler, Journalisten und Kulturschaffende.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der neuen Infosite von Amazon „A bis Z“ www.amazon.de/a-z und auf Amazons neuem Twitter-Kanal für Unternehmensnachrichten @AmazonNewsDE.

Händler, die sich für das Förderprogramm bewerben wollen, können sich bis zum 31. Dezember 2016 unter www.amazon.de/unternehmerderzukunft anmelden.

Über Amazon

Amazons Infrastrukturen bieten Unternehmern die Basis für internationale Expansion, einfache Vermarktung und Logistik aus einer Hand. Händler auf dem Amazon-Marketplace, selbst-publizierende Autoren und andere Kreativschaffende sowie Software-Entwickler und Wissenschaftler erreichen über Amazon Millionen Kunden weltweit. Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren davon – unter dem Motto „Zukunft unternehmen“ unterstützt Amazon sie dabei, erfolgreich ihr Geschäft zu entwickeln.

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft