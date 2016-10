Anstoß im ContiTech Lager Hannover-Vahrenwald

Innerhalb der ContiTech Unternehmensgruppe verantwortet die ContiTech Power Transmission Group die Entwicklung und Fertigung von Antriebsriemen, Komponenten und kompletten Riementriebsystemen für die sichere Kraftübertragung in Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Am Standort Hannover-Vahrenwald werden u. a. Zahn- und Keilrippenriemen für PKW- und LKW-Motoren sowie Industrieanlagen für den weltweiten Bedarf gefertigt. Für zusätzliche Kapazitäten im Produktumfeld Automotive Aftermarket (AAM) hat ContiTech an diesem Standort eine neue Lagerhalle errichten lassen. Unter Federführung des Logistiksoftwarespezialisten inconso wurden nun auch sämtliche Anpassungen auf lagerlogistischer Systemebene mit SAP LES erfolgreich abgeschlossen.

Durch die zusätzlich geschaffenen Lagerkapazitäten wird ContiTech dem wachsenden Geschäftsbereich AAM nun deutlich gerecht. Dabei setzte ContiTech auf die Unterstützung der inconso AG, die das Projekt zur Steigerung der Prozessqualität und -transparenz verantwortet hat. Besondere Berücksichtigung bei der Implementierung des SAP LES erhielten die seit 2010 durchgeführten Optimierungsmaßnahmen in den Produktbereichen Industrie und Automotive Original Equipment sowie deren reibungslose Integration im Umfeld Bereitstellung und Verladung.

ContiTech profitiert nun vor allem von höchster Bestandsqualität, planbaren Ausbringungsmengen und Flächenkapazitäten, aber auch von Leitstandfunktionalitäten, die sich positiv auf die Bestandsreservierung, die Großmengenkommissionierung und die Nachschubsteuerung auswirken.

Über ContiTech

ContiTech ist eine von fünf Divisionen des internationalen Automobilzulieferers, Reifenherstellers und Industriepartners Continental und einer der weltweit führenden Anbieter von technischen Elastomerprodukten und ein Spezialist für Kunststofftechnologie. Die Division entwickelt und produziert Funktionsteile, Komponenten und Systeme für den Maschinen- und Anlagenbau, den Bergbau, die Automobilindustrie sowie weitere wichtige Industrien. Im Jahr 2014 erzielte ContiTech gemeinsam mit dem Anfang 2015 übernommenen amerikanischen Unternehmen Veyance Technologies Inc. einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Pro-forma-Basis) und beschäftigt heute weltweit rund 43.000 Mitarbeiter in 43 Ländern.