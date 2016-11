Anwalt.org veröffentlicht Ratgeber zum Freihandelsabkommen CETA

Lange im Schatten der hitzigen Debatte um TTIP rückt CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, in den Fokus der Öffentlichkeit. Ziel des Berufsverbands der Rechtsjournalisten e.V. ist es interessierte Bürgerinnen und Bürger über die wichtigsten Aspekte von CETA in leicht verständlicher Sprache zu informieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei in den Unterschieden zwischen CETA und TTIP, den Gründen für das Aufkommen sowie den Vor- und Nachteilen von CETA.

Die wichtigsten Punkte, die angesprochen werden sind:

Der Inhalt des CETA – Abkommens

Die Gründe für das CETA – Abkommen

Die Auflistung der Vor-und Nachteile des CETA – Abkommens

Die Vorteile des CETA – Abkommens

Die Nachteile des CETA – Abkommens

Ausblick auf die Zukunft des CETA – Abkommens

“ Im Unterschied zur Debatte um das Transatlantische Freihandelsabkommen bewegt sich die Debatte um CETA nicht im Vagen, denn der genaue Inhalt von CETA ist bekannt“, erklärt Mathis Ruff, der Vorsitzende des Berufsverbands der Rechtsjournalisten e.V. , “ auch wenn einige Teile nur sehr vage gehalten und ihre Folgen schwer abzuschätzen sind.“

Weitere Informationen und Details zum Freihandelsabkommen CETA, sowie zu TTIP erfahren Interessierte auf http://www.anwalt.org/ceta/.

Hintergrund: Das Ratgeberportal Anwalt.org informiert über alle relevanten Rechtsthemen in Deutschland. Unter http://www.anwalt.org/ceta/ finden Sie alle wichtigen Aspekte rund um CETA. Das Portal begleitet zusätzlich Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach dem passenden Rechtsanwalt. Hier wird eine Reihe ausgewählter Anwaltskanzleien in jeder Region und größeren Stadt des Landes aufgeführt. Es wird dabei von Rechtsjournalisten ausgebaut und stetig aktualisiert. Anwalt.org wird vom Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. herausgegeben. Ziel des Verbandes ist es, umfassende Informationsportale zu schaffen, auf denen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über sämtliche relevanten Rechtsbereiche in Deutschland informieren können.

