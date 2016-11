Arvato setzt auf Datenbrille bei Kommissionierung für Sennheiser

Arvato SCM Solutions hat in Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter Picavi das Innovationsprojekt „Pick-by-Vision“ für Sennheiser erfolgreich gestartet. Die Kommissionierung mit Datenbrillen sorgt nicht nur für Zeiteinsparungen, sondern auch für einen reibungslosen Materialfluss – vom Wareneingang bis hin zur Inventur. Möglich macht dies ein in die Brillen integriertes Display, das den Mitarbeiter im Lager mit allen kontextbezogenen Informationen versorgt und ihn zielsicher durch den Arbeitsprozess navigiert.

Für das Innovationsprojekt wurde im Vorfeld gemeinsam mit Sennheiser ein gesonderter Pickprozess identifiziert. So können die Verfahren in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt und mit genauen Zeitmessungen ausgewertet werden. Ziel ist es, mit der Datenbrille die Produktivität und Qualität zu steigern sowie die optimalen Prozessabläufe für die neue Technologie zu identifizieren. Die ersten Rückmeldungen der Mitarbeiter aus dem operativen Geschäft sind positiv: Die neue Pick-Technologie ist leicht zu erlernen und intuitiv in der Anwendung. Darüber hinaus ist die Datenbrille während der bewegungsintensiven Lagerarbeit sehr angenehm zu tragen.

„Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Supply Chain Management und Lagerarbeiter optimal zu unterstützen. Mit unserer Pick-by-Vision-Lösung haben die Kommissionierer deshalb beide Hände frei und jederzeit die aktuellen Prozessschritte im Blick – im Gegensatz zur Arbeit mit Handhelds. Ohne ermüdende Sprachbefehle, wie man sie von Pick-by-Voice kennt, werden die Daten in Echtzeit direkt ins Blickfeld des Werkers eingeblendet“, zählt Dirk Franke, CEO von Picavi, die Vorteile des Systems auf. „Momentan arbeiten wir gemeinsam mit Arvato an zusätzlichen Augmented-Reality-Funktionen, die auch abseits vom klassischen Kommissionieren Prozesse intelligent unterstützen.“

Die gesammelten Daten werden in den kommenden Wochen gezielt verglichen und ausgewertet. Während dieser Zeit werden die Arvato-Mitarbeiter die mobile WLAN-Datenbrille weiter tragen, um sich einzugewöhnen und für die kommende Peak-Season mit wachsendem Auftragsvolumen optimal vorbereitet zu sein. Währenddessen arbeiten Arvato und Picavi bereits an einer Ausweitung des Systems. So haben sie aktuell einen weiteren Anwendungsbereich identifiziert, der von der neuen Technologie profitieren könnte: Da der Lagerarbeiter dank der Brille beim Packen der Paletten freie Hände hat, können beim Scannen der Warenausgangsgassen Fehler minimiert werden, womit signifikante Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen einhergehen.

Die Zukunft der Kommissionierung

Das Projekt wurde bei Sennheiser im Zuge der aktuellen Innovationsstrategie der Supply Chain initiiert, die Neuerungen als ein zentrales Erfolgselement bei Produkten und Services definiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Arvato einen Dienstleister an unserer Seite haben, der nicht nur unsere Auffassung in puncto Innovation und Weiterentwicklung teilt, sondern auch in die tatsächliche Umsetzung investiert“, sagt Günther Maaß, Global Logistics Manager bei Sennheiser. Schließlich wächst der Bedarf an neuen Technologien und Verfahren in der Logistikbranche stetig – sind sie doch der Schlüsselfaktor, um künftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern. „Innovationen sind kein Selbstzweck, sondern absolut notwendig, um Wettbewerbsvorteile und weiteres Wachstum zu realisieren“, bestätigt Patrick Manders, VP Global Solution Design der Geschäftseinheit Hightech & Entertainment von Arvato SCM Solutions. „Ein zielgerichtetes Innovationsmanagement hilft den Unternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen.“