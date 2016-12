ASFINAG Verkehrsprognose: Weihnachten, Ski-Events und Grenzkontrollen: ein Ausblick auf die Feiertage

Mit dem Heilig Abend an einem Samstag beginnt bereits am Freitag der starke Reiseverkehr auf den Autobahnen und Schnellstraßen. Vor allem rund um die großen Einkaufszentren sowie in den Ballungsräumen rund um Linz, Wien und Salzburg sind Verkehrsbehinderungen nicht ausgeschlossen. „In Österreich und Deutschland starten die Weihnachtsferien. Aus Erfahrung strömen noch viele knapp vor Heilig Abend in die Einkaufszentren für letzte Besorgungen. Unser Tipp: ausreichend Zeit einplanen sowie auf Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand achten“, erklärt Hartwig Hufnagl vom ASFINAG Verkehrsmanagement.

Mehr Verkehr ist auch nach den Feiertagen zu erwarten, wenn es zum Einlösen von Gutscheinen und dem Umtausch von Geschenken kommt. Am Wochenende rund um Dreikönig rollt die Rückreisewelle an – mit mehr Verkehr vor allem auf der A 1 West Autobahn, A 4 Ost Autobahn und der A 8 Innkreis Autobahn.

Wintersport-Events kommen

Vom 28. bis 29. Dezember 2016 ist am Semmering die Skifahrer-Elite zu Gast. Zum Riesentorlauf und Slalom der Damen werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet – das heißt mehr Zeit einplanen auf der A 2 Süd Autobahn im Bereich Knoten Seebenstein sowie auf der S 6 Semmering Schnellstraße bei Spital/Semmering.

Am 4. Jänner macht die Vierschanzen-Tournee in Innsbruck Halt. Es dürfte hier zu lokalen Behinderungen in der Nähe des Bergisels sowie Verzögerungen auf der Anfahrt auf der A 12 Inntal Autobahn und A 13 Brenner Autobahn kommen. Gleiches gilt für die abschließende Station der Tournee am 6. Jänner in Bischofshofen.

Grenzkontrollen und Ski-Hochburgen

Zur Ferienzeit nutzen traditionell viele die Möglichkeit, in die bekannten Ski-Hochburgen zu fahren. Hier sind vor allem die Anreiserouten A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn, A 12 Inntal Autobahn, A 13 Brenner Autobahn, A 14 Rheintal/Walgau Autobahn und S 16 Arlberg Schnellstraßen betroffen. Aufgrund der anhaltenden Grenzkontrollen ist vor allem bei Kiefersfelden, Walserberg und Suben in Richtung Deutschland mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

