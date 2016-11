ATP und WITRON realisieren hochmodernes E-Commerce-Logistikzentrum First class Logistik für schnell wachsenden Pure Player

Der Autoteile-Onlinehändler ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH hat gemeinsam mit dem Generalunternehmer WITRON Logistik + Informatik GmbH eine innovative, modulare E-Commerce-Lösung umgesetzt. Aus dem 12.200 m2 großen Logistikzentrum werden pro Tag mehr als 10.000 Pakete verschickt.

ATP gilt als der am schnellsten wachsende Automotive Webshop in Deutschland. Der erfolgreiche Online-Händler beliefert aktuell mehr als eine Million Kunden in Europa. Tendenz: steigend. Insgesamt 700.000 verschiedene Artikel rund um Auto-Ersatz- und Verschleißteile, Pflegeartikel, Elektronik-Parts, Tuning-Elemente, Werkzeug und Zubehör führt das inhabergeführte Unternehmen im Sortiment. Allein im E-Commerce-Verteilzentrum am Standort Pressath lagern etwa 30.000 unterschiedliche Positionen. Diese Artikel schnell zum Kunden zu bringen, hat im Onlinehandel oberste Priorität. Denn das ATP-Kundenversprechen lautet: Die richtige Ware, zu attraktiven Preisen, in kürzester Zeit geliefert. Dieses Versprechen Tag für Tag einzuhalten ist ein Qualitätsanspruch, der eine optimale Logistikinfrastruktur voraussetzt. „Wir profitieren von den vielen Vorteilen der automatisierten, hochleistungsfähigen WITRON-Logistiktechnologie“, sagte Dr. Stefan Uebelacker, Direktor Vertrieb, Marketing & Kundenbetreuung bei ATP, im Rahmen der Besichtigung des E-Commerce-Logistikzentrums in Pressath. „Hohe Wirtschaftlichkeit trotz Kleinstmengen-Kommissionierung, fehlerfreies Picken direkt in den Versandkarton, dadurch bedingt eine sehr niedrige Retouren-Quote, effiziente Auftragskonsolidierung und kürzeste Durchlaufzeiten – all das bietet uns die WITRON-Lösung.“ Aufgrund der Flexibilität der Anlage spiele es keinerlei Rolle, ob kleine, mittlere oder große Bestell-Volumina abgewickelt werden. Ebenso sei eine effiziente Auftragskonsolidierung gewährleistet, unabhängig davon, aus welchen Artikeln sich der Kundenauftrag zusammensetzt.

Zustellung am Folgetag bei Bestellung bis 15 Uhr

Das permanent wachsende Artikelspektrum und die hohe Anzahl an Durchlaufartikeln logistisch optimal abzuwickeln, ist eine der großen Herausforderungen für ATP. „Heute sind wir in der Lage, aus diesem extrem breiten und inhomogenen Produktportfolio unsere Kunden schnellstmöglich und im Prinzip fehlerfrei zu beliefern“, so Dr. Uebelacker. „Ein Großteil der Artikel hat dabei bereits einen konkreten Auftragsbezug, die Durchlaufartikel werden dem Auftrag direkt vor dem Warenausgang vom System zugeführt.“ Alle Sendungen und Pakete müssen für eine taggenaue Auslieferung getaktet werden. Same-Day-Delivery spiele für die ATP-Kunden, die zu 85 Prozent aus Deutschland und zu 15 Prozent aus der EU inklusive Schweiz und Norwegen kommen, zurzeit nicht die oberste Rolle. Derzeit reiche es vollkommen aus, im Verlauf des folgenden Tages beliefert zu werden. „Ziel ist es, dass alle Kunden, die bis 15 Uhr bestellen, schon am nächsten Tag ihre Ware erhalten“.

Hohe Skalierbarkeit der Anlage für weiteren Ausbau

„Für WITRON als Projektpartner haben wir uns entschieden, da uns WITRON von allen Anbietern mit dem besten Gesamtkonzept überzeugt hat“, betont Dr. Stefan Uebelacker. „Auch ist natürlich die regionale Nähe von Vorteil. Denn Pressath liegt nur 10 Autominuten von Parkstein entfernt“.

Der von Beginn an auf eine hohe Modularität, Erweiterbarkeit und Flexibilität ausgelegte Realisierungs-Ansatz hat sich in der Praxis bewährt: Aufgrund des starken Wachstums von ATP wird derzeit in einer zweiten Baustufe das Automatische Kleinteilelager (AKL) während des laufenden Betriebs um zwei Gassen bzw. 14.400 zusätzliche Behälterstellplätze erweitert sowie die Anzahl der Pickplätze von acht auf zwölf ausgebaut. Die AKL-Kapazität erhöht sich dadurch von 50.000 auf 65.000 Stellplätze. Und damit ist man noch längst nicht am Ende angekommen. Es besteht am Standort die Möglichkeit, das AKL und das Hochregallager komplett zu spiegeln und die derzeitige Kapazität sogar noch einmal zu verdoppeln.

Zahlreiche WITRON-Kunden aus dem Online-Handel haben sich vom Start-Up zu erfolgreichen Mittelständlern entwickelt. So auch ATP. Der Umsatz wurde innerhalb von acht Jahren von 4,1 Millionen auf 85 Millionen Euro gesteigert. Die Mitarbeiteranzahl wuchs im selben Zeitraum von 29 auf 400. „Für ein solch hochdynamisches Geschäft wie den Onlinehandel bedarf es aus unserer Sicht modulare Lösungen mit skalierbaren Systembausteinen, um dauerhaft flexible Logistikstrukturen zu schaffen“, sagt WITRON-Projektmanager Josef Gallersdörfer. „Es ist nicht notwendig, das Rad neu zu erfinden, um eine erfolgreiche E-Commerce-Lösung zu kreieren – wir haben die passenden Bausteine in unserem Portfolio. Der Ansatz basiert auf einem optimalen Verschmelzen innovativer Funktionalitäten aus den verschiedenen und im Praxiseinsatz vielfach bewährten Standard-Komponenten – sowohl in der IT und Steuerung, als auch in der Mechanik. Diese wurden exakt auf die individuellen Prozesse von ATP und somit optimal auf das Online-Geschäft angepasst.“

Aus diesem Grund kommen in Pressath auch die beiden WITRON-Systemlösungen „Order Picking System (OPS)“ für die Behälterkommissionierung im AKL, dem Herzstück der Anlage, und das „Ergonomic Picking System (EPS)“ zur Kommissionierung von großen, schweren und sperrigen Teilen auf Paletten bzw. Gitterboxen zum Einsatz. Der dritte Lagerbereich bei ATP umfasst manuelle Kommissioniertätigkeiten für all diejenigen Teile, die beispielsweise aufgrund ihrer Gefahrstoff-Klassifikation nicht automatisiert gehandelt werden können. Dort wird mit einer WITRON-Datenfunklösung gearbeitet. Auch die Produkte aus diesem Bereich werden beim Versand mit der automatisch kommissionierten Ware auftragsbezogen zusammengeführt. „Auch hier haben wir sehr darauf geachtet, die Ganzheitlichkeit der Lösung in den Mittelpunkt zu stellen“, so Gallersdörfer. „Wir haben nur die Bereiche automatisiert, in denen es wirtschaftlich sinnvoll war.“

WITRON-Systemlösungen OPS und EPS im Einsatz

Das automatisierte Kommissioniersystem OPS ist eine Integration von AKL, Verteiler-Loop über Fördertechnikstrecken und vorgelagerten Kommissionierplätzen. Die Artikel werden im OPS an den stationären, multifunktionellen Kommissionierplätzen nach dem Ware-zum-Mann-Prinzip auftragsbezogen und sequenziert für die Kommissionierung bereitgestellt. Bei ATP kommissionieren die Mitarbeiter an acht Arbeitsplätzen (eine Erweiterung auf zwölf Arbeitsplätze wird aktuell umgesetzt) dialoggeführt „Pick & Pack“ direkt in den Versandkarton. Hierfür stehen acht verschiedene Kartongrößen zur Verfügung. Die Vorgabe der für jeden Auftrag optimalen Kartongröße erfolgt systemseitig. Die Konsequenz: Es wird keine „Luft“ transportiert und somit werden Transportkosten gespart. Ebenso werden an den Arbeitsplätzen Lieferpapiere und Rechnung beigelegt. Die Kommissionierleistung liegt bei 100 Orderlines pro Arbeitsplatz pro Stunde.

Im EPS erfolgt die ergonomische Kommissionierung von schweren und sperrigen Artikeln nach dem Prinzip „Mitarbeiter-zur-Ware“, via Pick-Mobil direkt im Palettenhochregallager – ausgestattet mit 12.200 Stellplätzen Auch das EPS ist modular aufgebaut und kann bei Bedarf problemlos erweitert werden. Die Pick-Mobile fahren IT-gesteuert zum jeweils richtigen Pickplatz, der Pick-Container ist immer auf das richtige Ablagefach ausgerichtet. Ebenso orientiert sich der Mitarbeiter anhand eines Bildschirm-Dialoges. Die Anzahl der Pick-Menge wird parallel dazu nochmals in einem Display in der Brüstung des Fahrzeugs angezeigt. Kommissionierfehler werden dadurch praktisch vermieden. Derzeit arbeiten drei EPS-Kommissionier-Fahrzeuge und vier vollautomatische Nachschub-Fahrzeuge in dem siebengassigen Palettenlager zusammen – bis zu 100 Orderlines pro Fahrzeug und Stunde können auf diese Weise abgewickelt werden. Dabei werden alle Artikel des Sortiments in jeder Gasse bereitgestellt. Alle Modulgassen arbeiten unabhängig voneinander, die komplette Fertigstellung eines Auftrages kann in einer Gasse erfolgen. Die Kommissionierung in flexible Pick-Container mit bis zu sechs Ebenen erlaubt eine parallele Kommissionierung mehrerer Aufträge nach dem Multi-Order-Picking-Prinzip. Die Verpackung in Versand-Kartons der im EPS kommissionierten Artikel erfolgt an insgesamt zwölf Packplätzen, die direkt an die Palettenfördertechnik angebunden und mit einem automatischen Karton-Abtransport versehen sind. Auch an diesen Arbeitsplätzen wird den Mitarbeitern immer die für den jeweiligen Auftrag richtige Kartongröße systemseitig vorgegeben.

Order Consolidation Buffer für maximale Auftragsverdichtung

Im Rahmen der aktuell durchgeführten zweiten Baustufe wird direkt vor dem Warenausgang ein sogenannter Order Consolidation Buffer (OCB) installiert, der über 420 Stellplätze verfügt und in dem zukünftig eine Zwischenpufferung von fertig kommissionierten Behältern aus dem OPS vor der abschließenden kunden- und tourengerechten Auftragskonsolidierung stattfindet. So wird eine nochmals höhere Verdichtung der Aufträge in Bezug auf Kunde und Tour erreicht. Sämtliche Pakete erhalten abschließend in zwei Packlinien ihr Versandlabel sowie eine maximale Ladungssicherung, bevor sie über Fördertechnik, Sorter und Teleskop-Verladestationen in den LKW des jeweiligen Dienstleisters gelangen. Auch hinsichtlich der Packlinien und im Versandbereich wurde schon an die Zukunft gedacht – Erweiterungsmöglichkeiten sind vorgesehen.

E-Commerce-Leitstand und modernste Logistik-IT

Eine zentrale Rolle bei der Realisierung von flexiblen E-Commerce-Logistikkonzepten spielt neben der exakt auf das Kundengeschäft angepassten WITRON-Lagerverwaltungslösung der sogenannte E-Commerce-Leitstand. Diesen haben WITRON und ATP gemeinsam definiert, um die Logistikprozesse auf die Anforderungen des Multi- beziehungsweise Omnichannel-Zeitalters stets optimal auszurichten. „So kann ATP schnell und flexibel auf sich permanent ändernde Kundenwünsche und Geschäftsprozesse reagieren“, erklärt Josef Gallersdörfer, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei WITRON. „Denn die hohe Dynamik des Geschäfts muss durch modernste IT-Systeme funktionell abgebildet werden“. Für einen weitgehend eigenständigen Betrieb der Logistik-Anlage bereitet die von WITRON entwickelte Leitstands-Software eine Vielzahl an Informationen aus dem Lagerverwaltungssystem auf, stellt diese transparent dar und leitet daraus Aktions- und Entscheidungs-Empfehlungen für ATP ab.

Barcodes: Kommunikation mit der Anlage zur Störungsbehebung

Eine leistungsstarke IT sorgt jedoch nicht nur für Transparenz im operativen Geschäft, auch der Anlagen-Service und somit die Anlagenverfügbarkeit profitieren davon. So können die ATP-Techniker bei Störungen mittels Smartphone über WLAN und an den Fördertechnikstrecken angebrachten Barcodes zur Identifizierung der Elemente direkt mit der Anlage kommunizieren und auf alle relevanten Informationen zurückgreifen, die zur Störungsbehebung benötigt werden.

Barverkauf im Gesamtprozess integriert

Ein weiteres Highlight der logistischen Abwicklung in diesem Projekt ist die Integration des Barverkauf-Geschäfts am Standort Pressath. „Mit dem Barverkauf an einer „Ladentheke“ im Logistikzentrum reagieren wir auf den Wunsch unserer Kunden, nicht nur als Online-Händler sondern auch direkt in der Region als Fachhändler präsent zu sein“, sagt ATP-Vertriebschef Dr. Uebelacker. „Außerdem ist das für uns ein guter Test, ob beziehungsweise wie Stationär- und Onlinegeschäft grundsätzlich miteinander verknüpft werden können.“ Dabei werden die Artikel für die Selbstabholung über die automatisierten Logistiksysteme ausgeschleust und innerhalb kurzer Zeit an der Ladentheke bereitgestellt.

ATP dank Logistik-System im E-Commerce-Geschäft ausgezeichnet

„Mit der Einführung der WITRON-Logistiklösung verfügt ATP heute über ein Logistik-System, welches die komplexen Anforderungen des E-Commerce-Geschäftes ganzheitlich erfüllt und im Online-Handel für Autoteile wohl seinesgleichen sucht“, so der Tenor der Projektverantwortlichen auf beiden Seiten. Sowohl in Bezug auf die Flexibilität und Modularität der Prozesse in einer hochdynamischen Branche, als auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Ökologie. Hohe Termintreue und Lieferqualität – bei folglich geringer Retouren-Quote – gewährleisten eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit. Seinen Mitarbeitern könne ATP moderne Arbeitsplätze anbieten. Dieser Erfolg zeigt sich für ATP durch das Erschließen neuer Marktbereiche, Geschäftsfelder und permanentem Wachstum, ebenso an zahlreichen Auszeichnungen, die dem Unternehmen bisher verliehen wurden: „Bayerns Best 50“ vom bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie, „Bester Online-Shop in der Sparte Autoteile und Zubehör“ von FOCUS und Deutschlandtest, „Top Shop 2016“ von Computerbild bzw. die Nominierung für den „Großen Preis des Mittelstandes“ dokumentieren eindrucksvoll die Entwicklung des Unternehmens.

E-Paper: E-Paper: