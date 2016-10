Auftragsautomatisierung für Speditionen & Frächter

SIS Informatik, Spezialist für die Konzeption und Realisierung maßgeschneiderter Accounting-, Business Intelligence und Corporate Performance Management-Lösungen, erweitert mit FRASPED® sein Softwareportfolio. Die Komplettlösung für Speditionen, Lagerlogistik und Transport wurde von Fachleuten aus der Branche entwickelt.

„Einer unserer Branchenschwerpunkte als österreichisches Dienstleistungsunternehmen in der Informationstechnologie-Branche ist die Logistik und Transportbranche. Kunden wie die BARTH Logistikgruppe und die Jöbstl Gesellschaft m.b.H. vertrauen auf unsere Branchenerfahrung und fachliches Know-how in Business Analytics und Accounting. Die Branchenlösung ergänzt nun perfekt unser Portfolio – sei es LKW oder Schiff. So nutzt unter anderem der Wiener Hafen FRASPED®, sehr erfolgreich für seine komplette Logistikabwicklung.“ so Peter P. Blöschl , Geschäftsführer SIS Informatik GmbH.

Auftragsabwicklung mit FRASPED® mehrmandantenfähig automatisieren

Die Logistik-Software FRASPED®, bringt Spediteure, Transporteure und Lagerlogistiker schnell weiter. Wiederkehrende Tätigkeiten werden automatisiert und Arbeitszeiten in der Disposition eingespart. Bei gleichen Aufträgen werden Schreibfehler vermieden und Abrechnungsvorschriften werden vorgeladen.

Speditionen profitieren beispielsweise von einer durchgängigen Barcode-Scanner-Unterstützung für aktuelle Statusmeldungen und einer automatisierten Fakturierung mit automatischem Versand. In der Lagerlogistik sorgt FRASPED mittels Barcode-Scanner für eine effiziente Abwicklung. Auch hier sind automatisierte Fakturierung und Kommissions-Dienstleistungen inkludiert. Für das Transportgewerbe stellt die branchenspezifische Softwarelösung eine grafische Routenplanung und die Berücksichtigung von Beschränkungen zur Verfügung. Das Dispo-Center kann manuell oder automatisiert für optimale Tourenplanung bedient werden.

FRASPED Module in der Übersicht

• Basissystem – die zentrale Verwaltung, in der alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen werden

• Operation Center – das Kernstück für das Tagesgeschäft

• Invoice Center – Modul zur Bearbeitung aller Rechnungen für eine übersichtliche Fakturierung

• Dispatching Center – Drag & Drop und übersichtliche farbliche Darstellung zwischen Auftrag und Tour

• Warehouse Center – Umschlagslager- und Artikelverwaltung

• Qualitätsmanagement – Abwicklung und Verwaltung von Schadensakten und Normabweichungen

• Fuhrparkmanagement – zur Verwaltung der Fuhrpark-Kosten

• Customer Relationship Management – zur Pflege von Kundenbeziehungen

• Statistik Modul – Auswertungen für das Management zur Steuerung des Tagesgeschäftes

• Interfaces und Integration – Schnittstellen zu zahlreichen externen Systemen und Funktionalitäten

Das bei SIS Informatik in Österreich ab sofort erhältliche Softwareprodukt ist einfach in der Bedienung, in mehreren Sprachen verfügbar und bietet Schnittstellen zu Kunden, Lieferanten, Telematik sowie Dokumentenmanagementsystemen und vielen mehr.