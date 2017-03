Ausgezeichnet – Verkehrs Logistik Preis für den Linde Safety Pilot

Linde Fördertechnik erhält den Hermes Verkehrs Logistik Preis in der Kategorie Sicherheit für seinen „Linde Safety Pilot“. Das Fahrerassistenzsystem für Gegengewichtsstapler beugt Staplerunfälle vor und schützt Fahrer, die transportierte Ware sowie Regale.

Wo normalerweise nur Staatsgäste gastieren oder Stars aus Film und Fernsehen Ihre Romy verliehen bekommen wurden letzte Woche Unternehmen aus der Verkehrs- und Logistikbranche für Ihre herausragenden Leistungen prämiert. Im Festsaal der Wiener Hofburg wurde der HERMES Verkehrs.Logistik.Preis vergeben. Er ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und gilt als „Oscar für die Mobilitätsbranche“.

In der Kategorie „Sicherheit in Transport & Logistik“ erhielt die Linde Fördertechnik GmbH mit ihrem Fahrerassistenzsystem für Gabelstapler, dem Linde Safety Pilot, die höchste Auszeichnung. In einem eindrucksvollen Ambiente wurde vor knapp 600 Gästen aus der Verkehrs- und Logistikwirtschaft unter Anwesenheit von Bundesminister Jörg Leichtfried der Hermes Stab an das Unternehmen übergeben. „In Zeiten wo alles immer schneller gehen muss und kürzeste Lieferzeiten immer selbstverständlicher sind, darf nicht auf die Sicherheit der Mitarbeiter im Lager vergessen werden. Unser selbst entwickeltes Fahrassistenzsystem für Gabelstapler, verhindert Arbeitsunfälle und macht das Lager in Unternehmen noch sicherer.“ freut sich Sven Kaulbach, Geschäftsführer von Linde Fördertechnik in Österreich, über die Auszeichnung.

Der Preis wird in den fünf Kategorien Bildung, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Next Generation und Bester Klein- und Mittelbetrieb an Unternehmen aus der Speditions- und Logistikbranche verliehen.

Lasten werden oft wird nur geschätzt und Unfälle riskiert

Damit ein Gabelstapler beim Heben von Lasten nicht umkippt, muss der Staplerfahrer darauf achten, nicht mehr als die zugelassene Traglast auf die Gabelzinken zu heben, den Lastschwerpunkt berücksichtigen und die maximale Hubhöhe nicht überschreiten. Doch häufig sieht er sich einer Gleichung mit drei Unbekannten gegenüber, deren Werte er allenfalls grob schätzen kann. Ohne genaues Wissen kann er sich und andere jedoch in ernsthafte Gefahr bringen. Eine große Hilfestellung in dieser Situation verspricht der Linde Safety Pilot, denn der Fahrer braucht in Zukunft nur auf das in Augenhöhe montierte Display zu blicken, und die drei Fragezeichen lösen sich auf. Bei Überladungen und zu hoher Geschwindigkeit begrenzt das System die Fahr- und Hubgeschwindigkeit und beugt dadurch Unfällen vor. Möchte der Staplerfahrer beispielsweise eine Last im Regal einlagern und nähert sich dabei dem Grenzbereich der Tragfähigkeit, reduziert sich die Hubgeschwindigkeit. Hebt der Staplerfahrer die Last weiter an und erreicht die Traglastgrenze, wird das Fahrzeug abgeregelt und sicherheitskritische Hub- oder Neigefunktionen unterbunden. In gleicher Weise wird die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit von Last, Hubhöhe, Neigewinkel und Lastschwerpunktabstand gesteuert. Das System ist für alle elektro- und dieselbetriebene Frontgabelstapler erhältlich.

Linde Fördertechnik GmbH

Die Linde Fördertechnik GmbH, ein Tochterunternehmen von Linde Material Handling, ist einer der führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lagertechniksystemen in Österreich. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und beschäftigt in der Zentrale in Linz, den drei Niederlassungen in Wiener Neudorf/Niederösterreich, Dobl/Steiermark und Hohenems/Vorarlberg sowie an zahlreichen Servicestützpunkten in ganz Österreich rund 200 Mitarbeiter. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsportfolio bietet Linde seinen Kunden effiziente Lösungen entlang der gesamten Materialflusskette an.

Pressekontakt:

Peter Markschläger

Telefon: +43 (0)50/3895-1113

Linde Fördertechnik GmbH

Franzosenhausweg 35, 4030 Linz

www.linde-mh.at

Foto: Logistik.Kurier/Verkehrs Logistik Preis, v.l.n.r.: Ing. Mag. Alexander Klacska (Bundesspartenobmann WKO, Sparte Transport & Verkehr), Eduard Gösweiner (Key Account Logistikbranche, Linde Fördertechnik GmbH), Peter Markschläger (Marketing Leiter Linde Fördertechnik GmbH), Dorothee Bär (Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Deutschland), KommR Friedrich PÖLTL (Obmann Stv, AUVA)