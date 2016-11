Ausgezeichnete Recruiting-Software: coveto von arsmedia

Das Institute for Competitive Recruiting (ICR) nahm verschiedene Angebote für Recruiting-Software unter die Lupe. Zu den Besten gehört coveto von arsmedia.

Mit über 160 Systemen ist der Markt für Recruiting-Software groß und aus Sicht vieler Kunden verständlicherweise auch unübersichtlich. Wie gut ein Bewerbermanagement-System ist, stellt sich meist erst heraus, nachdem man sich für den Kauf entschieden hat.

Licht ins Dunkel bringt nun eine Test-Studie des Heidelberger ICR, das Institute for Competitive Recruiting. Und wer kann eine Recruiting-Software besser beurteilen als erfahrene Anwender? Also wurde für einen ausführlichen Qualitätscheck die Meinung von über 400 Recruitern eingeholt.

Die Recruiter wurden nach ihren Anforderungen an eine Bewerbermanagement-Software gefragt. Anschließend bewerteten sie die Systeme, die in unterschiedlichen Kategorien eingeteilt waren – je nach Unternehmensgröße. Die Recruiting-Software coveto von arsmedia nahm erstmalig an diesem unabhängigen Test teil und wurde in der Kategorie 1 bis 1000 Mitarbeiter mit dem Gütesiegel „Sehr gut“ ausgezeichnet.

Die Top-5-Anforderungen, die von coveto in preiswürdiger Form erfüllt werden, sind:

Datensicherheit

Veröffentlichung von Anzeigen auf der eigenen Karrierewebseite

Kommunikation mit Bewerbern und Kandidaten

Kommunikation mit den Fachabteilungen

Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Auszeichnung „Gütesiegel: Sehr gut“ wurde im Rahmen der Messe Zukunft Personal in Köln an Pia Tischer, Inhaberin von arsmedia, überreicht.

„Wir freuen uns über die Anerkennung, die unsere Arbeit mit diesem Preis bekommen hat“, freut sich die Unternehmerin. „Den Kunden, die sich für ein Recruiting-System entscheiden wollen, bringt das Gütesiegel mehr Transparenz. Viele Vorteile einer Software zeigen sich schließlich erst in der täglichen Anwendung.“

Wer sich für coveto entscheidet, der bekommt ein nutzerfreundliches und leicht verständliches System. Kunden werden persönlich betreut und Kundenwünsche sowie neue Entwicklungen am Markt werden in Form von Updates nutzbar umgesetzt.

Wer sich für eine Bewerbermanagement-Software mit „Gütesiegel: Sehr gut“ entscheiden will, kann auf der Website www.coveto.de bestellen. Eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gibt zusätzliche Sicherheit.

Über das Unternehmen:

‚Das Unternehmen arsmedia Software, das coveto entwickelte, existiert bereits seit dem Jahr 2000. Seit 2009 gibt es die Bewerbermanagement-Software coveto. Eine einfache Handhabung, persönlicher Support und Kostentransparenz stehen seitdem im Zentrum der Arbeit von arsmedia-Software, dem Anbieter von coveto. Die Online-Software speziell für mittelständische Unternehmen wird regelmäßig aktualisiert und an die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden angepasst.