Austrian fliegt ab April 2017 in die „Stadt der Engel“

Austrian Airlines nimmt mit dem Sommerflugplan 2017 ein weiteres Langstrecken-Ziel in Nordamerika auf. Ab 10. April 2017 geht es bis zu sechs Mal pro Woche mit einer Boeing 777 in die größte Stadt Kaliforniens, nach Los Angeles. Im ersten Schritt ist die Strecke Wien – Los Angeles nur für den Sommerflugplan geplant. Die Millionen-Metropole ist nicht nur für den Punkt-zu-Punkt-, sondern insbesondere für den Transferverkehr interessant. Rund zwei Drittel der Passagiere werden am Drehkreuz Wien umsteigen.

Die Flugdauer von Wien zum über 9.877 Kilometer entfernten Los Angeles beträgt rund 12:30 Stunden. Die Flüge nach Los Angeles werden mit einer Boeing 777 durchgeführt: Wien – Los Angeles (OS 081) täglich außer Sonntags, 10:00 – 13:30 und Los Angeles – Wien (OS 082), täglich außer Sonntags, 15:05 – 12:00 (am nächsten Tag).

Austrian Airlines wird im Sommerflugplan 2017 insgesamt bis zu 44 wöchentliche Nonstop-Flüge nach Nordamerika anbieten. So geht es bis zu fünf Mal pro Woche nach Miami, bis zu sechs Mal pro Woche nach Los Angeles und Toronto sowie bis zu täglich nach Washington und Chicago. Weiterhin wird Austrian in Summe 13 Flüge pro Woche zu den Flughäfen Newark und JFK in New York anbieten.

Das Mitglied der Star Alliance Austrian Airlines ist Teil des Lufthansa Konzerns und betreibt ein weltweites Streckennetz von rund 130 Destinationen. In Zentral- und Osteuropa ist das Streckennetz Österreichs größte Fluggesellschaft mit 37 Destinationen besonders dicht. Der Heimatflughafen Wien dient als ideale Drehscheibe zwischen Ost und West.

www.austrianairlines.ag

Quelle: oevz.com