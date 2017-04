AustriaSkills für Jungspediteure startet in die zweite Runde

Die landesweit besten Absolventen der Lehrabschlussprüfung für den Beruf Speditionskaufmann/-frau werden vom Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich heuer zum zweiten Mal zur Teilnahme an den AustriaSkills eingeladen. Diese Staatsmeisterschaften finden vom 9. bis 11. November 2017 in Graz statt.

Wer bei den Staatsmeisterschaften bestehen will, muss das gesamte Leistungsspektrum der Speditionsbranche abdecken können: Fachbereiche wie Neukundengewinnung, Transportabwicklung, Transportkalkulation oder Reklamations- und Schadensbearbeitung werden getestet. „Die Bewertung der Leistungen erfolgt durch eine bundesweite, unabhängige Jury, die sich aus Experten der Speditionsbranche zusammensetzt“, erläutert Guggi Dieser als Verantwortliche und Arbeitsgruppenvorsitzende im Fachverband.

Bereits 2015 qualifizierte sich der Beruf Speditionskaufmann/-frau als erste nicht-handwerkliche Profession für die internationalen Skills-Bewerbe. „Mit dieser Leistungsvorführung zeigt die Branche der Spedition und Logistik einmal mehr die Bedeutung gut ausgebildeter Fachkräfte auf. Die Staatsmeisterschaften bieten auch einen guten Einblick in einen zukunftsorientierten Lehrberuf mit attraktiven Aufstiegschancen für Interessierte“, unterstreicht Fachverbandsobmann Alfred Schneckenreither.

Die Teilnehmerin der Staatmeisterschaften 2015, Sarah Ruckenstuhl, tritt im Herbst bei den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi an. Nächstes Ziel ist die Teilnahme an den europäischen Berufsmeisterschaften EuroSkills 2018 in Budapest.

Interessierte Betriebe und Speditionskaufleute können sich bei ihrer Fachgruppe im Bundesland dazu melden. Voraussetzung ist ein Lehrabschluss bis zum 31. Juli 2017 sowie die Altersgrenze unter 25 Jahren (geboren ab dem 1. Jänner 1993).

www.wko.at/spediteure

Quelle: oevz.com