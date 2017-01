BAUHAUS beginnt mit den Bauarbeiten für ein neues Fachcentrum in Innsbruck/Völs auf einer Gesamtfläche von über 24.000m2

In optimaler Lage entsteht an der Cytastraße in Völs ein neues BAUHAUS Fachcentrum für Geschäfts- und Privatkunden mit 15 Fachabteilungen und einem Sortiment von über 120.000 Qualitätsprodukten für Werkstatt, Haus und Garten. Errichtet wird ein Fachcentrum mit mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

So unverwechselbar wie das BAUHAUS Konzept ist auch die Innengestaltung des Fachcentrums. Besonderen Wert legt der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten auf eine helle und einladende Atmosphäre. Dank der klaren Strukturen finden die Kunden sich leicht zurecht. Durch die übersichtliche Präsentation der Waren findet der Kunde schnell das gewünschte Produkt. In fast allen Warengruppen werden zahlreiche Produktalternativen angeboten: Neben Markenprodukten führender Hersteller gibt es auch Qualitätsmarken, die exklusiv bei BAUHAUS erhältlich sind, sowie Produkte regionaler Anbieter. Bei dieser umfassenden Produktbreite und dem großen Sortiment bleiben von der einzelnen Schraube bis zur Profiausrüstung kaum Wünsche offen.

15 Fachgeschäfte unter einem Dach

Auf die riesige Auswahl an Produkten ist BAUHAUS besonders stolz. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Wesentliche: Das neue BAUHAUS in Völs führt ausschließlich Produkte aus den Bereichen Werkstatt, Haus und Garten. Bei „Bauelementen“ und „Baustoffen“ werden nicht nur Bauherren, sondern auch Handwerker und Gewerbetreibende fündig. In der Fachabteilung für „Eisenwaren“ gibt es eine Auswahl von über 10.000 Produkten – von Dübeln und Schrauben über Profile und Metallregalsysteme bis hin zu ganzen Gerüsten. „Elektro“ und „Elektroinstallation“ bieten von der einfachen Batterie bis zum Verteilerkasten alles was der Kunde für sein Vorhaben benötigt. Bei „Farben, Tapeten und Galerie“ gibt es viele Produkte zur Verschönerung der vier Wände. Die Fachabteilungen für „Holz“ und „Leuchten“ begeistern mit einer riesigen Auswahl, die keine Wünsche offen lässt. „Parkett, Laminat, Paneele“ und „Fliesen“ stellen die neuesten Trends vor und verdeutlichen anhand vieler Beispiele, wie ein Bodenbelag wirkt. In den Fachabteilungen für „Sanitär“ oder „Sanitärinstallationen“ finden die Kunden alles rund um Bad und Küche. Bei „Werkzeuge/Maschinen“ gibt es vom Abrisshammer bis zur Zange alles was das Herz begehrt.

Im großzügig angelegten BAUHAUS Stadtgarten zeigt BAUHAUS alles rund um die Erholungsoase Garten. Egal ob Rasenmäher, Gartenmöbel, Griller, Gartenwerkzeuge, Pflanzen für Außen oder Innen hier bleibt kein Wunsch offen.

Zudem orientieren sich die innovativen Verkaufskonzepte von BAUHAUS an den besonderen Bedürfnissen der Kunden.

Neue Arbeitsplätze

Mitarbeiter leisten kompetente Fachberatung – Um den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und spezielle Fragen kompetent zu beantworten, werden bei BAUHAUS Handwerkerspezialisten verschiedenster Fachrichtungen neu eingestellt. Die individuelle und kompetente Beratung ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der BAUHAUS Mitarbeiter.

Bereits 1972 brachte BAUHAUS die „Idee vom Selbermachen“ nach Österreich. Dem Grundkonzept Fachhandelsqualität und Produktvielfalt bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ist BAUHAUS bis heute treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt. Europaweit ist BAUHAUS in neunzehn Ländern über 260 Mal vertreten.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft