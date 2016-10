Belcorp und Kuehne + Nagel gehen eine Partnerschaft im Supply Chain Management ein

Belcorp, einer von zehn der weltweit größten Herstellern von Kosmetika, hat sich für Kühne + Nagel, als ihren bevorzugten Anbieter von interkontinentalen Transporten entschieden. Zusätzlich ist Kühne + Nagel der exklusive Partner für End-to-End Shipment Order Management.

Im Fokus der Partnerschaft mit Belcorp organisiert Kühne + Nagel das Shipment Order Management, die vollständige Sendungsverfolgung, das Monitoring, Tracking und Exception Management für Belcorp. Geleitet wird dies von einem zentralen Integrated Logistics Experten-Team in Bogota, Kolumbien. Die Lösung von Kühne + Nagel beinhaltet auch ein Electronic Data Interchange System (EDI), mit dem ein nahtloser Informationsaustausch zwischen dem logistischen Dienstleister und der Finanzabteilung von Belcorp möglich ist. Die Transporte inkludieren Luft- und Seefrachten in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika.

„Als wir mit dem Implementierungsprojekt gestartet haben, wussten wir, dass es einen engen Zeitplan bei dem benötigten Integrationslevel gab. Wir sind daher froh, dass alle Prozesse pünktlich implementiert wurden“, erklärt Gian Paolo Gandini, Corporate Sourcing Director bei Belcorp. „Kühne + Nagel hat uns während des ganzen Prozesses mit höchster Professionalität und hochmodernen, technischen Lösungen betreut.

Boris Franchomme, Managing Director für das Anden-Cluster bei Kühne + Nagel dazu: „Wir freuen uns, die Wachstumsziele von Belcorp durch unsere End-to-End Logistikservices unterstützen zu können. Die Partnerschaft mit Belcorp zeigt, dass Kühne + Nagels Möglichkeiten als Entwickler und Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen zu einer Reduzierung von logistischen Kosten und zur Erhöhung der Prozesseffizienz führen können.

Über Belcorp

Das Unternehmen Belcorp hat 49 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche und arbeitet mit einem direkten Verkaufsmodell. Drei Marken werden von Belcorp angeboten und deren Ziel ist es, Schönheit und einen positiven Lebensstil zu vermitteln. Die Marken L’BEL, Ésika und Cyzone generieren einen positiven Einfluss auf Millionen von Frauen in Lateinamerika. Im Netzwerk von Belcorp sind nahezu 1 Million Schönheitsberater, die in 15 Ländern tätig sind: Peru, Kolumbien, Chile, Mexiko, Venezuela, Bolivien, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Dominikanische Republik, Ecuador, Costa Rica, USA, Panama und Brasilien. Zusätzlich beschäftigt Belcorp 8.000 Mitarbeiter.

Über Kühne + Nagel

Mit über 68.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com