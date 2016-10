Berger Logistik ist „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“

23 österreichische Lehrbetriebe – darunter die Berger Logistik GmbH mit Sitz in Wörgl im Bundesland Tirol – bekamen in der Vorwoche das Bundeswappen mit dem Zusatz „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen. Diese Auszeichnung ist ein besonderes Qualitätssiegel im Bereich der Ausbildung junger Menschen und zeigt den Beitrag, den diese Unternehmen für die Zukunft sowohl der Jugendlichen als auch der Wirtschaft in Österreich leisten.

Staatssekretär Harald Mahrer unterstrich in einer Feierstunde die Bedeutung der dualen Ausbildung als ein internationales Vorzeigemodell, um junge Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten und ihnen beste berufliche Perspektiven zu bieten.

„Die Spitzenleistungen unserer Unternehmen zeichnen die hohe Wettbewerbsfähigkeit Österreichs aus. Qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften sind ein Schlüsselfaktor dafür“, betonte der Politiker.

www.berger-logistik.com; www.bmwfw.gv.at

Quelle: oevz.com