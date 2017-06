BMÖ lädt zur Teilnahme am Supply Excellence Award ein

Gesucht: Herausragende Leistungen entlang der Wertschöpfungskette und Einkauf 4.0



Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) zeichnet herausragende Leistungen entlang der Wertschöpfungskette und Einkauf 4.0 jährlich mit dem Austrian Supply Excellence & Einkauf 4.0 Award aus. Firmen und Institutionen können sich bis zum 31. August 2017 bewerben. Überdies werden Verfasser herausragender eigenständiger wissenschaftlicher Arbeiten mit dem Austrian Supply Excellence Wissenschafts-Award 2017 gewürdigt. Der Verband vergibt seit 15 Jahren Preise für beispielgebende Konzepte.

Eingereichte Lösungen müssen nachweislich zu einer nachhaltigen und messbaren Wertsteigerung, Kostensenkung, Erhöhung der Wertschöpfungsperformance und/oder zu signifikanten Änderungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten geführt haben. Business-Excellence-Kriterien erfüllen alle Lösungen, die zu einer am Markt herausragenden Position, Wettbewerbsverbesserung und nachhaltigem Nutzen für das Unternehmen beitragen. Sie können organisatorischer, betriebswirtschaftlicher, technischer, technologischer, produktionsbezogener und (IT-)vernetzter Art (Industrie 4.0) sein.

Der Award wird in fünf Kategorien vergeben: Supply Excellence, Innovation, CSR, IT sowie Einkauf 4.0/Industrie 4.0. Gewinner 2016 waren A1 Telekom Austria AG (Wien), Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG (Graz), voestalpine AG (Linz) und Zumtobel Group AG (Dornbirn).

Wer kann sich beteiligen?

Unternehmen, Institutionen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Behörden, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Auftraggeber, NGOs.

Jury:

Hochrangige Experten aus Unternehmen, Verbänden, Universitäten und Fachhochschulen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Awardverleihung:

Der Austrian Supply Excellence & Einkauf 4.0 Award 2017 und der Wissenschaftspreis werden im Rahmen des Österreichischen EinkaufsForums am 05. Oktober 2017 in Wien vergeben. Das ÖEF ist Treffpunkt der österreichischen Einkaufsszene. Hier werden aktuelle Entwicklungen, Trends und Zukunftsstrategien diskutiert.

Einsendeschluss: 31. August 2017

Mehr: http://www.e-procurement-award.at/

Mehr zum ÖEF 2017: http://www.bmoe.at/Veranstaltungen/OEF/

Weitere Infos:

BMÖ Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich

Liechtensteinstraße 35, 1090 Wien

Mail: sekretariat@bmoe.at

Telefon: +43(0)1 367 93 52

www.bmoe.at