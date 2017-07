C&A zieht Schlussstrich unter das Logistikzentrum Enns

Die Modekette C&A stellt nach den ersten Eröffnungen von Filialen mit einem neuen Store-Konzept in Österreich und anderen europäischen Kernmärkten weitere Bereiche des Unternehmens neu auf. Ein zentrales Logistik- und Distributionszentrum in der slowakischen Stadt Trnava wird ab 2019 alle Filialen in der Unternehmensregion Zentral- und Osteuropa (CEE),, darunter auch Österreich, beliefern.

„Wir stellen bis 2019 die Themen Logistik, IT und Warendistribution in unseren 9 CEE-Ländern (Österreich, Kroatien, Rumänien, Slowenien, Serbien, Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei) grundlegend neu auf. Das Unternehmen entwickelt sich dabei hin zu einem der modernsten Omni-Channel Retailer der Textilbranche“, sagt Norbert W. Scheele, Director of Country C&A Austria & CEE.

Derzeit betreibt C&A zwei Logistik- und Distributionszentren für die 9 Länder im CEE-Cluster. Die Anlagen im oberösterreichischen Enns und in Nové Mesto in der Slowakei erfüllen beide nicht die notwendigen Anforderungen an Größe und Infrastruktur für die neuen Aufgaben im CEE-Cluster. Diese Rahmenbedingungen können von dem Unternehmen auch nicht durch bauliche Maßnahmen an einem der beiden bestehenden Standorte geschaffen werden.

„Die Erwartungshaltung geht dahin, dass ein Produkt stationär in kürzester Zeit verfügbar sein muss. Mit einem zentralen Distributionszentrum, das technologisch und baulich dem Standard des Jahres 2019 entspricht und sich möglichst in der Mitte unseres Clusters befindet, werden wir erreichen, dass in den 9 CEE-Ländern alle Filialen über Nacht wieder vollständig beliefert werden können. Alle Produkte, die heute verkauft wurden sind dann morgen wieder in allen Größen und Spezifikationen für unsere Kundinnen und Kunden verfügbar“, erklärt Willem Eelman, Chief Operations Transformation Officer bei C&A.

Bis zur vollständigen Inbetriebnahme des neuen Distributionszentrums in der slowakischen Stadt Trnava, die für den Frühling 2019 geplant ist, wird der Betrieb des Standorts in Enns aufrechterhalten. Die dortige Belegschaft, die mit 215 Personen ein Vollzeitäquivalent von knapp 180 Arbeitsplätzen umfasst, hat bis 2019 eine Jobgarantie bei C&A. Ein Sozialplan wird in den nächsten Wochen und Monaten mit allen Interessensgruppen festgelegt.

Mit 130 Filialen in ganz Österreich und 2.033 Mitarbeitenden ist C&A eines der führenden Modeeinzelhandelsunternehmen Österreichs. Zusätzlich zu den rund 1.500 europäischen Filialen ist das Modeunternehmen auch in Brasilien, Mexiko und China präsent.

