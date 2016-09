CARDBOX Packaging gewinnt Pro Carton ECMA Award 2016

CARDBOX Packaging, multinationaler Produzent hochwertiger Faltschachteln im Luxus- und Markenartikelbereich, wurde bei der Pro Carton Gala in Nizza mit dem „ECMA Award 2016“ in der Kategorie „Beverages“ ausgezeichnet. Der Verpackungsspezialist konnte die internationale Jury mit der edlen Kartonverpackung für den Brandy „XO“ des südsteirischen Weinguts Polz überzeugen.

„Wir sind begeistert, dass wir mit dem ECMA Award einen der wichtigsten europäischen Verpackungspreise gewinnen konnten“, freut sich Klaus Hockl, Geschäftsführer der CARDBOX Packaging Holding GmbH. Die Auszeichnung für hervorragende Kartonverpackungen wird jährlich von der Europäischen Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie, Pro Carton, in zehn Kategorien verliehen. CARDBOX Packaging konnte sich mit der schlichten, aber noblen Kartonhülle für die 0,5-Liter-Flasche des Weinbrandes „XO“, der vom Familienweingut Polz im südsteirischen Spielfeld produziert wird, in der Kategorie „Beverages“ durchsetzen. Die Verpackung sieht „mit ihrem diskreten Einsatz von Gold elegant, schick und edel“ aus und die zweiteilige Konstruktion „unterstützt diese Eleganz mit ihrem buchähnlichen Aussehen und bietet zudem für die Flasche auch ohne Überverpackung angemessenen Schutz“, so die Begründung der Experten-Jury.

Sieger-Verpackung kommt aus Pinkafeld

Die Verpackung für den Polz Brandy XO wurde im Entwicklungszentrum von CARDBOX Packaging im burgenländischen Pinkafeld entworfen und innerhalb von nur drei Monaten auf den Markt gebracht. Für die spezielle Flaschenform des Weinbrandes wurde eine Karton-Konstruktion aus zwei Teilen entwickelt – ein Schachtelteil mit Deckelverschluss und ein Einsatz, der durch die nach unten gedrückten Laschen fixiert wird. Das Ausgangsmaterial wird vom skandinavischen Karton-Spezialisten Stora Enso geliefert, für das Grafikdesign zeichnet die Werbeagentur Brokat verantwortlich. „Durch die Kombination von Schwarz und Gold mit den braunen Naturfasern der Innenseite entsteht eine edle Optik, die mit dem hochwertigen Produkt und der natürlichen Farbe des Weinbrandes optimal harmoniert“, sagt Hockl und erklärt: „Für Design und Haptik der Hülle haben wir mit mattem Softtouch-Lack und glänzendem Dispersionslack gearbeitet. Die transparente Schrift wird durch Lichteinfall gut sichtbar. Diese kleinen Details machen oft den feinen Unterschied – wie man sieht, ist das auch bei der Jury sehr gut angekommen.“ Die Verpackung für den Polz Brandy XO und alle weiteren Gewinner werden von 27. bis 29. September 2016 auf der Branchenmesse FachPack in Nürnberg am Pro Carton/FFI Stand 351 in Halle 5 präsentiert.

CARDBOX Packaging ist ein multinationaler Produzent hochwertiger Faltschachteln im Luxus- und Markenartikelbereich. Das Unternehmen profitiert von schlanken Strukturen an den Standorten in Wolfsberg, Zádverice und Pinkafeld. CARDBOX Packaging tritt als leistungsfähiger Partner vor allem für die Süßwaren-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie am europäischen Markt auf. 2015 wurde mit etwas mehr als 160 Beschäftigten ein Umsatz von mehr als 22 Millionen Euro erwirtschaftet.

www.cardbox-packaging.com

Foto © Pro Carton

CARDBOX Packaging gewinnt den Pro Carton ECMA Award 2016 für die Verpackung des Brandy XO des südsteirischen Weinguts Polz