CAREERS LOUNGE Workshop Wunscharbeitgeber – Mitarbeiterstrategie mit Edgar K. Geffroy

„Digitalisierung und Mitarbeitermotivation sind Chefsache“, so Edgar K. Geffroy, Business-Vordenker, Autor und Berater. In Partnerschaft mit der CAREERS LOUNGE hat er einen eintägigen Strategie-Workshop entwickelt, in dem Unternehmen eine erfolgreiche „Wunscharbeitgeber – Mitarbeiterstrategie“ definieren. Der Strategietag richtet sich an HR-Verantwortliche und Geschäftsführer, die bewusst einmal querdenken und Ideen für ein innovatives Personalmarketing und eine neue Unternehmenskultur gestalten wollen.

Ziel des eintägigen Workshops des Wissensforums gemeinsam mit Berater Edgar K. Geffroy ist es, die Menschen in Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen, sie zur „Herzenssache Mitarbeiter“ zu machen. Die daraus abgeleitete Strategie umfasst mehrere Facetten wie die Personalgewinnung, die Mitarbeitermotivation und –bindung und betrachtet sie jeweils im Kontext der Digitalisierung. Ihre Maßnahmen sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass ein Unternehmen im Markt als „Wunscharbeitgeber“ wahrgenommen wird. Wichtig ist dabei, eine Vision zu entwickeln, die attraktiv auf kompetente Persönlichkeiten wirkt. Die gezielte, intensiv durchdachte Wunscharbeitgeber – Mitarbeiterstrategie ist somit ein Dreh- und Angelpunkt für zukunftsorientiertes Personalmarketing.

Mangelnde strategische Vorgaben und inkonsistentes Employer Branding führen insbesondere im Personalbereich zu Engpässen und verschärfen den verbreiteten Fach-, Vertriebs- und Führungskräftemangel. Die Strategieberater Jürgen Bockholdt von der CAREERS LOUNGE und Edgar K. Geffroy analysieren während des Workshops, gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Verantwortlichen der Personal- bzw. HR- Abteilung, die Ist-Situation bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern und die Unternehmenskultur. Die Experten diskutieren anschließend das Wunscharbeitgeberziel, identifizieren Möglichkeiten der Umsetzung und spielen die Handlungsoptionen als Zukunftsszenarien durch. So erfahren die Teilnehmer, mit welchen spezifischen Maßnahmen sie die Schwachstellen optimieren und Stärken des Unternehmens weiter ausbauen können. Sie erhalten eine definierte Roadmap für ihre „Wunscharbeitgeber- Mitarbeiterstrategie“, in der Wege dokumentiert sind, um die festgelegten Ziele zu erreichen.

Der Workshop richtet sich insbesondere an Unternehmen, die neue Persönlichkeiten gewinnen, ihre Mitarbeiter motivieren und halten und gleichzeitig den Herausforderungen der Digitalisierung begegnen wollen. Aber auch Firmen, die ihre derzeitige Personalmarketingstrategie auf den Prüfstand stellen wollen und bereit sind, neue Wege zu gehen oder frische Ideen und Konzepte zur Unterstützung der Umsetzung suchen, dürfen sich angesprochen fühlen. Begeisterung für die Mission „Herzenssache Mitarbeiter“ und etwas Zeit zum Querdenken sind die Voraussetzungen für den Erfolg des Wunscharbeitgeber – Mitarbeiterstrategie-Workshops. Interessenten wenden sich bitte an: wunscharbeitgeber@careerslounge.com oder team@geffroy.com