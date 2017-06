cargo-partner, ACS Logistics und Hämmerle Spezialtransporte…

Im Rahmen „Exporters‘ Nite“ verliehen Wirtschaftsminister Harald Mahrer und WKÖ-Präsident Christoph Leitl am Montagabend im Wiener Museumsquartier die Exportpreise 2017 in sechs Kategorien. Bei der glanzvollen Abendveranstaltung standen Österreichs Top-Exporteure im Mittelpunkt. Mit den Exportpreisen werden alljährlich überdurchschnittliche Engagements und Erfolge österreichischer Unternehmen in internationalen Märkten gewürdigt. Beurteilt werden die Exportleistungen der vergangenen Jahre.

Zum Exportpreisträger 2017 in der Kategorie Transport und Verkehr wurde die cargo-partner GmbH mit Sitz in Fischamend (NÖ) gekürt, gefolgt von der ACS Logistics GmbH & Co. KG in Hörsching (OÖ) und von der Hämmerle Spezialtransporte GmbH in Hard in Vorarlberg. Der Global Player Award ging an den international erfolgreichen Spezialisten für Beschläge Julius Blum GmbH. Das österreichische Unternehmen für Möbelbeschläge beschäftigt in seinen 7 Werken in Vorarlberg rund 5.300 Mitarbeiter.

„Der Exportpreis in der Kategorie Transport und Verkehr ist eine gewichtige Anerkennung der Unternehmensleistungen in der Mobilitätswirtschaft. Mit ihrer hohen Professionalität und Expertise sind die Betriebe in der Verkehrsbranche eine wesentliche Säule für den Exporterfolg Österreichs“, sagte WKÖ-Bundesspartenobmann Alexander Klacska anlässlich der Preisverleihung im Rahmen des „Österreichischen Exporttages“.

Informationen zu den drei Preisträgern:

Diesjähriger Gewinner des Exportpreises in der Kategorie Transport und Verkehr ist die cargo-partner GmbH, welche 1983 gegründet wurde. cargo-partner ist ein privat geführtes, mittelständisches Unternehmen und Komplettanbieter logistischer Services, mit besonderen Stärken in den Bereichen Informationstechnologie, Luft- und Seefracht. Als etablierter und zuverlässiger Transportlogistikanbieter werden flexible Lösungen für die Kunden entwickelt und effizient umgesetzt. Persönliches Engagement, Wettbewerbsfähigkeit und gelebte Partnerschaft sind die Eckpfeiler ihres Erfolgs.

Der zweite Platz in der Kategorie Transport und Verkehr geht an die ACS Logistics GmbH & Co KG. Partnerschaften mit ausgesuchten lokalen Spezialisten in allen Teilen der Welt machen ACS zu einem hochleistungsfähigen, flexiblen und qualitativ hochwertigen Komplettanbieter, spezialisiert auf maßgeschneiderte Logistiklösungen für die Bereiche Luftfracht, Seefracht, Landverkehre sowie integrierte Logistik, 365 Tage im Jahr und bei Bedarf auch rund um die Uhr. Bei ACS Logistics steht stets der Kunde mit seinen Erwartungen und Bedürfnissen im Mittelpunkt des täglichen Handelns.

Die Hämmerle Spezialtransporte GmbH erzielt den dritten Platz in der Kategorie Transport und Verkehr. Die Durchführung von Spezial- und Schwertransporten ist das Marktsegment von Hämmerle. Keine Ladung ist zu lang, zu hoch, zu breit oder zu schwer. Jährliche Entwicklungen der Technik bringen laufend Verbesserungen für das Unternehmen und seine Kunden, die von einem dynamischen, kompetenten und erfolgreichen Team betreut werden. 2- bis 4- achsige Sattelzugmaschinen und eine große Auswahl an Spezialequipment stehen für jede Transportlösung zur Verfügung.

www.wko.at

Quelle: oevz.com