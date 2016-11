cargo-partner eröffnet Zolllager in Shanghai

cargo-partner hat in Shanghai ein 3.700 m² großes Zolllager errichtet. Das internationale Transport- und Info-Logistikunternehmen baut damit sein Netzwerk in Asien weiter aus. Das speziell auf die Lagerung elektronischer Bauelemente ausgerichtete Zolllager bietet 600 Palettenstellplätze sowie Kapazitäten für über 17.000 Kleinteile-Behälter. Dank sorgfältiger Planung konnte der reibungslose Transfer von mehr als 5.000 unterschiedlichen Artikeln in das neue Lager sichergestellt werden.

Das Zolllager befindet sich im Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Park an einem der wichtigsten Umschlagsplätze in der Region. cargo-partner rechnet mit ca. 10.000 ein- und ausgehenden Sendungen pro Jahr und wird Frachttransport, Lagerung, Import- und Exportzollabfertigung sowie eine Reihe an Value Added Services durchführen.

Stefan Krauter, CEO von cargo-partner, nahm persönlich an der Eröffnungsfeier teil und betonte die Bedeutung dieser Investition: „Das neue Zolllager in Shanghai ist für uns ein wichtiger Schritt, mit dem wir weiter auf unsere Strategie bauen, für unsere Kunden integrierte und hochentwickelte Services zu erarbeiten. Durch die enge Kooperation mit unseren Kunden sowie zwischen allen Mitarbeitern weltweit können wir maßgeschneiderte und flexible Lösungen bieten.“

Die cargo-partner Gruppe ist seit 2004 in China präsent und beschäftigt über 260 Mitarbeiter in ganz Festland-China (Stand: Mai 2015). Neben Shanghai betreibt das Logistikunternehmen Standorte in Beijing, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Tianjin und Xiamen, einschließlich eines 20.000 m² großen Zolllagers in Shenzhen.

Zusätzlich deckt cargo-partner die Region Asia-Pacific mit eigenen Büros in Hong Kong, Malaysia, Indonesien, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam sowie einem engen Netzwerk langjähriger Partner ab.

www.cargo-partner.com

Quelle: oevz.com