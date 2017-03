cargo-partner setzt jetzt voll auf die SCM-Plattform SPOT

SPOT ist eine Supply Chain Visibility and Collaboration Plattform, die den Fluss von Waren, Kommunikation und Information entlang der gesamten Lieferkette optimiert. Sie wurde im Jahr 2000 erstmals ins Leben gerufen und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Im Jahr 2016 wurde ein umfassendes Upgrade fertiggestellt, mit dem eine Reihe neuer Funktionen eingeführt und die Plattform auf den neuesten Stand der technologischen Innovation gebracht wurde.

Die verbesserte Version der „SPOT Visibility and Collaboration Platform“ ist seit Oktober 2016 für alle cargo-partner Straßentransporte im Einsatz und wurde nun auch für alle Luft- und Seefrachttransporte implementiert. Zu den Funktionen des neuen Systems zählen ein individualisierbares Dashboard, genau definierbare Communicator-Settings, fortgeschrittene Reporting-Optionen und verbesserte Status- und Diskrepanz-Visualisierungen.

Das neue, personalisierbare Dashboard zeigt Anwendern alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Anschauliche Status-Visualisierungen gewährleisten eine einfachere und intuitivere Sendungsverfolgung. Nutzer können festlegen, wann und wie sie Diskrepanz-Benachrichtigungen erhalten wollen, um jederzeit den Überblick über ihre Sendungen zu bewahren.

Der Einkaufsleiter von Istac Promotion, einem österreichischen Hersteller von Werbematerialien, stellt fest: „Mit SPOT sind wir immer auf dem neuesten Stand! Das intuitive Dashboard ist sehr praktisch, um einen schnellen Überblick zu bekommen.“

Der SPOT Communicator bietet eine effiziente und übersichtliche Alternative zum Informationsaustausch per E-Mail. Mit den neuen Communicator-Settings können Nutzer genau definieren, welche Parteien in der Supply Chain welche Informationen erhalten sollen. So wird ein gezielter Kommunikationsfluss gewährleistet und der administrative Aufwand reduziert.

Das neue SPOT-System beinhaltet auch eine Reihe von Vorteilen, die den operativen Mitarbeitern von cargo-partner helfen, Aufträge effizienter zu bearbeiten und die Prozessqualität zu steigern. Das personalisierbare Dashboard erleichtert die Konsolidierung, um die effizienteste Nutzung von Ressourcen zu sichern. Verantwortungen werden eindeutig zugewiesen und jeder Operator hat einen klaren Überblick über all seine Sendungen, einschließlich Routen-Visualisierungen und Benachrichtigungen über alle anstehenden Fristen.

Die SPOT-Plattform hat derzeit über 20.000 registrierte Nutzer. Pro Jahr werden durchschnittlich 600.000 Transportaufträge über die Plattform erstellt.

www.cargo-partner.com; www.spotworx.com

Quelle: oevz.com