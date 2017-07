Cargolux als „Best Green Airline“ ausgezeichnet

Cargolux Airlines erhielt während der Preisverleihung der Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards am 29. Juni 2017 in Singapur den Preis als „Best Green Airline“. Der Preis wird jährlich durch die Asia Cargo News organisiert und vergeben. Gewürdigt werden mit dieser Auszeichnung führende Dienstleister wie Airlines und Reedereien, Flughäfen, Seehäfen und Logistiker, externe Logistikdienstleister und andere Berufsgruppen, die mit der Branche in Verbindung stehen.

Gilberto Coimbra, Regionalleiter Cargolux Südostasien, nahm den Preis im Namen des gesamten Cargolux Teams während des festlichen Abendessens der AFLAS-Preisverleihung entgegen.

„Der ‚Best Green Award‘ bestätigt uns einerseits in unserem eingeschlagenen Weg zu einer grüneren Airline und gibt uns andererseits neuen Auftrieb in puncto Umweltbewusstsein neue Maßstäbe zu setzen“, bemerkt Coimbra. „Es bestätigt zudem unser Konzept hin zu einer umweltbewussteren Airline und verschafft uns damit unter anderem auch einen Wettbewerbsvorteil.“

„Wir fühlen uns geehrt heute Abend von Kollegen aus unserer Branche ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Richard Forson, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Cargolux. „Umweltbewusstsein ist ein integraler Bestandteil der Cargolux-Firmenkultur. Wir sind stolz darauf, einmal mehr die Richtung zu weisen und hoffen, dadurch andere in unserer Branche zu ermutigen, es uns nachzutun. Unsere Kunden nehmen unsere Bemühungen zum Umweltschutz wahr und schätzen unsere Art zu arbeiten.“

Mehr als 15.000 Leser der Asia Cargo News stimmen über die Kandidaten ab und ermitteln die Gewinner. Erst kürzlich wurde Cargolux als erste Fluggesellschaft weltweit mit dem „Lean & Green Award“ für seine Verpflichtung geehrt, seine Kohlenstoffeffizienz um zehn Prozent innerhalb von fünf Jahren zu verbessern.

Bereits seit vielen Jahren versucht Cargolux, Pionierarbeit mit neuen Konzepten in der Luftfrachtindustrie zu leisten. Eine moderne, leise und effiziente Flotte sowie Maßnahmen zu einer Reduktion des Kerosinverbrauchs, Emissionen und Lärmverschmutzung sind Teil dieses Konzepts. Ein anderer Teil ist es, das Bewusstsein für Umweltangelegenheiten innerhalb der Belegschaft zu erhöhen. Dazu gehören Maßnahmen zur Energiereduktion und Abfall-Recycling im Arbeiten der Cargolux-Belegschaft.

Quelle + Bildquelle: Cargolux

Quelle: mylogistics.net