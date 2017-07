CD Cargo bringt Kies von Zlatá Koruna nach Österreich

Entsprechend eines Auftrags für Steinaggregat aus dem Steinbruch von Kámen a Písek in Zlatá Koruna, wurden am 8. und 10. Juli 2017 insgesamt 27 Waggons der Faccs-Serie auf dem Abstellgleis beladen. Das verladene Substrat ist für den Bau des österreichischen Eisenbahnnetzes durch ÖBB Infra bestimmt.

Am 10. Juli wurden die beiden Waggon-Sets zusammengeschlossen und am nächsten Morgen gingen sie über den Grenzübergang Horní Dvořiště nach Strasshof in Niederösterreich.

Abgesehen vom Transport von Armeefahrzeugen aus dem Boletice-Militärgebiet im März, war dies wohl der schwerste Zug, der in den letzten Jahren auf der Strecke Nr. 194 České Budějovice – Volary gefahren ist. Das Gesamtgewicht des Zuges und der Lokomotiven betrug 1.343 Tonnen.

Quelle: oevz.com