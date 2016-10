CeMAT ASIA stärkt Position als führende Intralogistikmesse Asiens

China steigert Intralogistikexporte

Mit rund 480 Ausstellern startet am 1. November die CeMAT ASIA auf dem SNIEC-Gelände in Shanghai. Damit ist sie die größte und bedeutendste Intralogistikmesse Asiens. Auf einer Fläche von rund 50 000 Quadratmetern präsentieren Intralogistikhersteller aus aller Welt ihre Produkte und Lösungen für eine intelligente Supply Chain. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Industrie-4.0-Konzepte sowie autonome Shuttle-Systeme und Roboterlösungen für den Einsatz in intralogistischen Prozessen.

„Mit der CeMAT ASIA bieten wir der internationalen Intralogistikbranche die führende Messe im asiatischen Raum. Wir haben diese Plattform in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und gemeinsam mit den parallel stattfindenden Messen die führende Industriemesse Asiens geschaffen. Auf der CeMAT ASIA werden Spitzentechnologien für die Supply Chain von morgen gezeigt“, sagt Marc Siemering, Geschäftsbereichsleiter bei der Deutschen Messe AG.

Für die internationale Intralogistikbranche ist China ein überaus interessanter Markt. Allein deutsche Hersteller lieferten im vergangenen Jahr Produkte mit einem Umsatzvolumen von 736,4 Millionen Euro nach China, das entspricht einem Plus von fünf Prozent gegenüber 2014. Dabei ist China selber ein starker Exporteur von Intralogistikprodukten und exportierte in 2014 Waren im Wert von 10,5 Milliarden Euro in alle Welt.

Für die führenden Systemhersteller ist die Beteiligung an der CeMAT ASIA daher ein Muss. Unternehmen wie Daifuku, Dematic, Egemin, Kardex, Swisslog, TGW oder Vanderlande sind seit Jahren als Aussteller auf der CeMAT ASIA vertreten. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 70 000 Besucher auf das Messegelände, davon allein 82 Prozent aus der Entscheiderebene. 60 Prozent der Besucher reisten mit konkreten Investitionsabsichten an, jeder zweit wollte sich über neue Produkte und Technologien informieren.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein informatives und vielfältiges Rahmenprogramm mit interessanten Best-Practice-Beispielen. Ein Highlight sind die Vorträge im Innovation Salon. Dort werden Innovationen rund um die Themen Industrie 4.0 und „Made in China 2025“ gezeigt. Damit wird deutlich, dass China künftig noch stärker für Qualität und Innovation steht und dabei die Verbindung von Informationstechnologie und Industrie vorantreibt.

Die CeMAT ASIA hat sich seit ihrer Premiere im Jahr 2000 zur führenden Intralogistikmesse im asiatischen Raum entwickelt. Sie bietet der Branche in jedem Jahr eine professionelle Messeplattform mit zusätzlichen Synergien, die sich durch die PTC ASIA (Antriebs- und Fluidtechnik), die ComVac ASIA (Druckluft- und Vakuumtechnik), die Industrial Supply ASIA (Industrielle Zulieferlösungen und Leichtbau) ergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cemat-asia.com.