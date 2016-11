Chapman Freeborn ernennt Philip Mathews zum Chief Commercial Officer

Ab 1. November wird Philip Mathews die Arbeit in der neu geschaffenen Position aufnehmen und gemeinsam mit den drei bestehenden Executive Directors, Russi Batliwala Chief Executive Officer, Shahe Ouzounian Chief Operating Officer und Peter Joarder Chief Financial Officer, das Board of Directors von Chapman Freeborn bilden.

Der in Großbritannien geborene Philip Mathews hat im Jahr 1989 die Buckingham University mit einem Bachelor in Politik, Ökonomie und Recht abgeschlossen und verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung in der Luftfahrtindustrie.

Zuvor war Philip Mathews 14 Jahre in der britischen Hauptgeschäftsstelle von Air Partner Plc beschäftigt. In 2003 wurde er zum Präsidenten für die Geschäftsstelle USA ernannt und war ebenfalls als Director im operationellen Board of Directors der Firma in Großbritannien und den USA tätig.

In seiner neuen Position bei Chapman Freeborn wird Philip Mathews alle strategischen Aktivitäten für die spezialisierten Cargo und Passagier Charter Divisionen des Unternehmens beaufsichtigen und die Wachstumsstrategie für die Tochtergesellschaften Chapman Freeborn OBC, Intradco Global, Logik Logistics International und Wings 24 ausbauen.

Russi Batliwala, CEO von Chapman Freeborn, sagt: “Wir sind sehr erfreut, die Ernennung von Phil Mathews als Chief Commercial Officer bekannt zu geben. Phil verfügt über eine außergewöhnlich hohe Expertise in der Charterindustrie mit einer beindruckenden Erfolgsquote bei der Zielerreichung in den unterschiedlichen Märkten. Er wird eine zentrale Rolle bei der Leitung der laufenden kommerziellen Performance von Chapman Freeborn und seinen Tochtergesellschaften spielen.”

Philip Mathews kommentiert: “Ich freue mich sehr, ein Teil von Chapman Freeborn zu sein. Ein Unternehmen, das über vier Jahrzehnten an der Spitze der Charterindustrie steht. In den vergangenen Jahren hat Chapman Freeborn in unterschiedlichen neuen Märkten expandiert und es gibt spannende Pläne für die weitere Entwicklung. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Board of Directors sowie mit dem Senior Management Team, um das gesamte kommerzielle Potenzial der Gruppe auszuschöpfen und das Wachstum weiter auszubauen.”