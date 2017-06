CMA CGM mit überarbeiteter Strategie und neuem Image

Bei seiner Ernennung zum Chief Executive Officer legte Rodolphe Saadé einen neuen strategischen Kurs mit vier Schwerpunkten für den Konzern fest: „Customer Centricity“ durch die Schaffung von Partnerschaften mit den Kunden; fortgesetzte Entwicklung in den Bereichen Seefracht, Binnenschifffahrt und Logistik; Innovation und Digitalisierung; und verstärkte Kompetenz in Verbindung mit einer aktiven Organisation. Diese neue Strategie trägt den Titel „Shipping The Future“.

Tanya Saadé Zeenny, Vorstandsvorsitzende der Gruppe, kommentiert: „Ein außergewöhnliches unternehmerisches Abenteuer! CMA CGM ist ein Familienunternehmen, das in nur 39 Jahren Weltmarktführer geworden ist. Nunmehr präsentiert das Unternehmen seinen neuen Ehrgeiz durch einen neuen Slogan, sowie eine neue visuelle und grafische Identität. Dieser neue Ehrgeiz spiegelt die Werte Initiative, Kühnheit und Phantasie wider, sowie unsere Innovationsfähigkeit und unsere Entschlossenheit, die Entwicklung des Konzerns fortzusetzen.“

Dieser neue Ehrgeiz muss sich auch im Image der Gruppe widerspiegeln, und zwar durch ein neues Logo – dem achten seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1978. Es besteht aus einer Typografie und zwei neuen Farben, und erinnert an die französischen Nationalfarben. Das neue Logo wurde von der Firma Brandimage entworfen. Alle Marken der CMA CGM Group werden diese neue Typografie verwenden.

Quelle: oevz.com