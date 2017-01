Mehr Effizienz und Transparenz entlang der Lieferkette: Crane Worldwide Logistics schafft verbesserte Kundenservices

Kewill hilft, Prozesse zu straffen und die Kundenzufriedenheit zu steigern

„Never change a winning team“: Kewill, führender Anbieter von Supply-Chain-Software, und Crane Worldwide Logistics geben die Fortführung ihrer langjährigen Partnerschaft bekannt. Um Transportprozesse auf Schiene und Straße effektiv zu steuern und internationale Zollanforderungen zu erfüllen, setzt das Full-Service-Speditionsunternehmen im Bereich Zoll und Logistik für Luft- und Seefracht bereits seit acht Jahren auf Kewills Global-Forwarding- Software. Mit dem anstehenden Update der Produktsuite sollen die Abläufe künftig noch effizienter erfolgen. Kunden profitieren weltweit von verbesserten Services.

Zuverlässigkeit, Qualität und erstklassige Services haben für Crane Worldwide Logistics oberste Priorität. Daher suchte der Logistiker für sein Transportmanagement einen Partner, der die Anforderungen des Unternehmens voll und ganz erfüllt. Aufgrund der Flexibilität und lösungsorientierten Herangehensweise von Kewill entschied sich das international agierende Unternehmen 2008 für die Zusammenarbeit mit dem Supply-Chain-Experten. Mit Unterstützung der Technologie sowie durch den steten Support des Kewill Teams konnte Crane Worldwide Logistics in dieser Zeit sechs System-Upgrades eigenständig meistern. Das jüngste Global-Forwarding-Update bietet dem Full-Service-Spediteur einen verbesserten Überblick, mehr Reporting-Möglichkeiten sowie speziell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnittene Funktionen für Transporte über Land.

Zudem stärkt Crane Worldwide Logistics mit der Kewill Lösung seine Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Managements von Lieferungen in jedem Transportmodus auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. Der Logistiker verfügt über einen umfassenden Überblick über alle Lieferungen und Transporte, um weltweit mit Spediteuren und Zollbehörden bestmöglich zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Des Weiteren ist Crane Worldwide Logistics stets über veränderte Zoll- und Compliance-Vorgaben überall auf der Welt informiert.

Prozessoptimierungen im Blick

Durch die Zusammenarbeit mit Kewill ist Crane Worldwide Logistics imstande, die Entwicklung von Supply-Chain-Lösungen voranzutreiben, mit denen das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden kontinuierlich verbessern kann. Zoll- und Compliance- Regelungen sind ständigen Veränderungen unterworfen. Hinzu kommen immer weiter steigende Kosten für Transporte und Transportdienstleistungen. Mithilfe der neuesten Supply-Chain-Technologie unterstützt Kewill das Speditionsunternehmen dabei, sich dieser Herausforderung zu stellen und zugleich die Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) zu erhöhen. Die neuen Global-Forwarding-Funktionen versetzen Crane Worldwide Logistics in die Lage, die eigene Produktivität und den Kundendienst zu verbessern. So lassen sich beispielsweise Straßen- und Schienenprozesse innerhalb eines Workflows bearbeiten. Anwender haben zudem die Möglichkeit, sämtliche Transportaufträge zu verfolgen und die Informationen für ihre Berichte zu nutzen.

„Unser Ziel war es, die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden auf eine kosteneffiziente Art und Weise zu übertreffen. Dank des neuesten Upgrades der Global- Forwarding-Software von Kewill lassen sich Transportprozesse auf Schiene und Straße noch einmal deutlich optimieren“, erklärt Michele Carrier, Crane Worldwide Logistics Director of Administration. „Das Kewill Team hat Seite an Seite mit uns daran gearbeitet, das richtige Maß an Projektsupport zu entwickeln. Dadurch waren wir in der Lage, das Upgrade größtenteils eigenständig durchzuführen und dabei sowohl unsere Zeit- als auch die Kostenvorgaben zu erfüllen.“

Zahlreiche Anforderungen – eine Lösung

Kewills multimodale Speditionslösung ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf zentrale Lieferinformationen. Kunden profitieren von einer beispiellosen Transparenz entlang der Lieferkette. Außerdem unterstützt Global Forwarding das Prozessmanagement und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Dadurch lässt sich Zeit einsparen, die eine doppelte Dateneingabe ansonsten erfordern würde. Dank der Sendungsverfolgung gepaart mit einem detaillierten Reporting bietet die Software Anwendern zudem einen verlässlichen Einblick in Lieferzyklen. Als Resultat lassen sich Transporte und Lieferungen transparent abbilden und unvorhergesehene Risiken signifikant minimieren.

„Die Flexibilität unserer Kunden zu verbessern und den bestmöglichen Kundenservice zu bieten steht für uns an erster Stelle“, erläutert Lee Payne, Vice President of Product Strategy bei Kewill. „Zu sehen, wie sehr wir Crane Worldwide Logistics innerhalb der vergangenen Jahre und im Zuge von sechs erfolgreichen Systemupgrades helfen konnten, von unserer Technologie zu profitieren, macht uns stolz.“

Über Crane Worldwide

Crane Worldwide Logistics wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, der führende Anbieter weltweiter mittelgroßer Supply-Chain-Management-Lösungen zu werden. Das Unternehmen ist seitdem kontinuierlich gewachsen und betreibt heute mehr als 115 Standorte in 25 Ländern. Die Umsätze nähern sich der Eine-Milliarde-Dollar-Marke. Crane Worldwide positioniert sich als zuverlässiger, vertrauensvoller Berater: Das Unternehmen bietet seinen Kunden ehrliche, innovative und konsultative Supply-Chain-Lösungen, maßgeschneidert für den jeweiligen Kundenbedarf. Dieser unbeirrte Ansatz, gepaart mit der unvergleichlichen Professionalität des Crane Teams, ist der Schlüssel, Kunden konsistenten Erfolg zu gewährleisten.

Über Kewill

Kewill ist ein weltweit führender Anbieter von Logistik-Software, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte und Informationen effizient über die gesamte globale Supply Chain hinweg zu verwalten.

Kewill bietet seinen Kunden messbaren Nutzen durch langfristige Partnerschaften, die Risiken minimieren und es ermöglichen, das eigene Geschäft auszubauen. Die Kewill MOVE® Plattform unterstützt Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit ihren wichtigsten Handelspartnern, reduziert Kosten, wirkt Marktschwankungen entgegen, und automatisiert Prozesse entlang der gesamten Lieferkette – vom Transport- und Lagermanagement bis hin zur Compliance. Zudem bietet Kewill MOVE® Dashboards für mehr Transparenz innerhalb der Lieferkette.

Kewill ist ein Unternehmen der Francisco Partners-Gruppe und unterstützt mit der MOVE® Plattform weltweit 7.500 Unternehmen in mehr als 100 Ländern in deren Aktivitäten entlang der gesamten Lieferkette.

Pressekontakt:

LEWIS

Rabea Roos

kewillDE@teamlewis.com

+49 211 / 522 9460