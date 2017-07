Crown Gabelstapler eröffnet neue Niederlassung München

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat seine neue, größere Niederlassung München eröffnet. Mit dem Umzug vom Standort Eching in den neu erschlossenen Gewerbepark in Neufahrn bei München will der Staplerhersteller die Basis für ein kontinuierliches Wachstum seiner Vertriebsregion Südost schaffen. Die neue Niederlassung verfügt im Vergleich zur alten Niederlassung über das Vierfache der Fläche.

Im Rahmen einer offiziellen Eröffnungsveranstaltung hatte Crown Kunden und Interessierte aus der Region in die neue Niederlassung München eingeladen. Die Besucher erwartete ein Programm mit Produktvorstellungen und branchenspezifischen Gastvorträgen über Lithium-Ionen-Batterietechnik sowie neue Automatisierungs- und Flottenmanagement-Technologien. Zu den Gästen zählten unter anderen Franz Heilmeier, Erster Bürgermeister von Neufahrn, sowie Standortförderer Felix Kretz, die das Unternehmen im Namen der Gemeinde am neuen Standort begrüßten. „Dass sich Crown für Neufahrn als neuen Standort für seine Niederlassung München entschieden hat, ist ein wichtiger Impuls für die erfolgreiche Entwicklung des Gewerbeparks. Die Expansion des Unternehmens sowie der Ausbau seiner Vertriebs- und Schulungsaktivitäten in Neufahrn spricht für die Attraktivität des Standortes und unser gewerbliches Entwicklungspotenzial“, freut sich Heilmeier.

Oliver Blaha, Regionalleiter Südost bei Crown, erklärt: „Die Niederlassung München hat sich nachhaltig positiv entwickelt und wir haben unsere Vertriebs- sowie Servicemannschaft kontinuierlich verstärkt. Der größere Standort schafft jetzt die Grundvoraussetzung für weiteres Wachstum. Mit dieser Investition können wir unseren neuen und bestehenden Kunden auch weiterhin unseren zuverlässigen, effizienten Vertriebs- sowie Wartungsservice bieten. Zudem haben wir weitaus mehr Platz für unser umfangreiches Produktsortiment. Neben Gabelstaplern für nahezu jeden Einsatz und jede Branche stellen wir auch modernste Technologien in den Bereichen Flottenmanagement und Staplerautomatisierung zur Verfügung. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in allen Fragen der Finanzierung.“

Der Staplerhersteller hat bei der Planung des Neubaus die Anforderungen seiner Kunden berücksichtigt und ihn auf größtmögliche Funktionalität sowie Effizienz ausgelegt. Die Niederlassung München ist Teil des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzes von Crown, das mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern umfasst. Das Team in Neufahrn koordiniert für Kunden innerhalb der Vertriebsregion die komplette Auftragsabwicklung. Hierzu zählen die Vorführung, Bestellung und Auslieferung von neuen Crown-Gabelstaplern ebenso wie die Bereitstellung einer breiten Auswahl an aktuellen Mietstaplern sowie an gebrauchten Modellen – vom kleinsten Handhubwagen bis zum größten Hochregalstapler. Darüber hinaus sorgt das Team für die Koordinierung des technischen Services von Crown, der die Stapler beim Kunden vor Ort wartet und rund um die Uhr einsatzbereit hält. Für aufwändigere Reparaturen steht in Neufahrn eine Werkstatt mit eigener Lackierkabine bereit.

Neben der Niederlassung München befindet sich am neuen Standort in Neufahrn auch das Crown-Service-Trainingszentrum, das zuvor in Feldkirchen bei München ansässig war. Um die Servicetechniker des Crown-Kundendienstes stets auf dem aktuellen Stand zu halten und die hierfür notwendige kontinuierliche Fortbildung sicherzustellen, schult Crown seine Servicefachkräfte regelmäßig nach modernsten Schulungsstandards. Die Trainings, die mehrsprachig abgehalten werden, erfreuen sich großer Beliebtheit bei Servicetechnikern aus der gesamten EMEA-Region.

Quelle + Bildquelle: Crown

Quelle: mylogistics.net