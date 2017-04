Daifuku: Markus Becker ist neuer Business Development Manager

Markus Becker ist neuer Business Development Manager bei Daifuku. Der erfahrene Logistiker verstärkt das Unternehmen im Vertrieb und in der Projektentwicklung in Westeuropa. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bekanntheitssteigerung der japanischen Marke Daifuku und die strategische Erschließung des Logistikmarktes in der DACH-Region.

In seiner neuen Funktion als Business Development Manager hat sich Markus Becker zum Ziel gesetzt, den Markt für Daifuku-Lösungen in der DACH-Region weiter zu erschließen. „Der westeuropäische Markt bietet für Daifuku noch großes Potential. Als Anbieter von Material-Handling-Systemen mit über 80 Jahren Expertise sind wir ein ernstzunehmender Player im hartumkämpften Wettbewerbsumfeld. Meine Aufgabe ist es, das auch zu beweisen“, sagt Becker.

Der 46-Jährige bringt langjährige Erfahrung im Bereich Projektentwicklung und Vertrieb in der Automatisierungsbranche mit. Vor seinem Wechsel zum japanischen Hersteller von Material-Handling-Systemen war Becker als Head Of Sales bei der LT Fördertechnik GmbH und als Project Manager Sales & Development bei Flexirobots sowie in weiteren Unternehmen tätig. In den verschiedenen Positionen zählten unter anderem der Auf- und Ausbau von relevanten Netzwerken und die erfolgreiche Positionierung der Unternehmen am Logistikmarkt zu seinen Aufgaben.

Quelle + Bildquelle: Daifuku

Quelle: mylogistics.net