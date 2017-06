Das neue Fuhrpark-Kompendium: noch mehr Wissen, Branchen, Anbieter

Henning Heise, Geschäfstführer der fleetconsulting und Urvater der Wissensvermittlung in Sachen Fuhrparkmanagement, hat sein umfassendes Know-how 2006 erstmals gesammelt und verlegt. Das Fuhrparkhandbuch – das einzige seiner Art in Österreich – ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Tool für alle geworden, die mit diesem Thema zu tun haben. Das Kompendium ist eine Quelle für mehr Wissen und Gestaltungsmöglichkeiten rund um den Fuhrpark und bietet neben Informationen rund um Fahrzeugauswahl bis hin zur Laufzeitoptimierung, Tipps und Tricks der Profis und im Serviceteil jede Menge an nützlichen Adressen.

Nikolaus Engleitner, neben Henning Heise Co-Geschäftsführer von heise fleetconsulting: „Unsere Unternehmensphilosophie ist, nicht mit Wissen zu geizen – wir wollen das Thema effizientes Fuhrparkmanagement voranbringen und unsere in 17 Jahren gesammelten Erfahrungen teilen.“

Zur heise fleetconsulting:

heise fleetconsulting bietet unabhängige und professionelle Beratung in den Bereichen Mobilität, Fuhrpark und Management. Seit mehr als 15 Jahren werden individuelle Optimierungsstrategien für betriebliche Mobilitätsbedarfe entwickelt: Kernpunkte der Arbeit sind die Analyse der bestehenden Fuhrparksituation, der Umwelteffizienz, der Kostenstruktur und aller damit verbundenen Prozesse und Abläufe. Für ein verbessertes Schadensmanagement wird das erste Online-Fahrsicherheitstraining angeboten.

Mittels einer E-Learning Plattform wird das Fahrverhalten geschult und stellt damit eine präventive Maßnahme dar, um Unfälle zu vermeiden und gleichzeitig auch Treibstoffkosten deutlich zu senken. Seit 2015 etablierte sich die heise fleetconsulting zudem zu einem der gefragtesten Auditoren im Bereich Transport des österreichischen Energieeffizienzgesetzes.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft