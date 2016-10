DB Schenker Award geht an Dr. Christian Tummel

Wie sieht die Logistik der Zukunft aus und welche Chancen bietet die Digitalisierung? Insbesondere kleine und mittlere Speditionen beschäftigt die Frage, wie sie künftig mit den „Big Playern“ mithalten können. Hier können Kooperationen und übergreifende Logistiknetzwerke Lösungsansätze bieten, wie Dr. Christian Tummel in seiner Dissertation herausarbeitete. Für seine Forschungsarbeit „IT-Kooperations¬plattform für speditionsübergreifende Direktverkehre von Lkw-Teilladungen“ erhält er den DB Schenker Award 2015.

Dr. Christian Tummel promovierte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Der Wissenschaftler wurde am vergangenen Donnerstag in Berlin von DB Vorstand Dr. Richard Lutz ausgezeichnet. Tummel erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning von der RWTH Aachen für die Förderung und Begleitung der Arbeit von Dr. Tummel (5.000 Euro). Der Preis wurde in der DB mindbox in Berlin verliehen.

Dr. Richard Lutz, Vorstand Finanzen und Controlling Deutsche Bahn AG: „Die Arbeit von Christian Tummel über Logistikkonzepte für speditionsübergreifende Direktverkehre von Lkw Teilladungen ist zukunftsweisend. Denn sie beschreibt die Umsetzung einer IT Kooperationsplattform und deren Organisation. Die vorgestellten Lösungen und Konzepte lassen sich auf eine Vielzahl anderer Anwendungsdomänen übertragen.“

In seiner Dissertation befasst sich Dr. Tummel mit den grundlegenden Anforderungen kleiner und mittlerer Speditionen an Logistikkonzepte und IT-Lösungen für speditionsübergreifende Direktverkehre. Kleine und mittlere Speditionen des Straßengüterverkehrs sind immer stärker darauf angewiesen, die Synergieeffekte speditionsübergreifender Kooperationen zu nutzen und mit konkurrierenden Unternehmen zusammenzuarbeiten. Hierbei wird vermehrt auf Angebote in Form von Frachtenbörsen oder Logistiknetzwerken zurückgegriffen. Der Transport sogenannter Teilladungen stellt kleine und mittlere Speditionen allerdings bis heute noch vor erhebliche Herausforderungen. Um am Markt mit den „Big Playern“ auch im Teilladungssegment konkurrieren zu können, ist die Umsetzung neuer Kooperationslösungen und der dafür notwendigen IT-basierten Werkzeuge unumgänglich.

Matt Chasen, CEO des erfolgreichen amerikanischen Startups uShip, gibt auf der Veranstaltung interessante Einblicke in die Innovationskultur der internationalen Gründerszene. DB Schenker kooperiert mit dieser Online-Frachtbörse bei der Entwicklung der DB Schenker-Plattform „Drive4Schenker“, um digitale Innovationen dafür zu nutzen, Fracht schneller und effizienter zu bewegen und den Service für Kunden und Partner zu verbessern.

Der DB Schenker Award ist der Nachwuchsförderpreis von DB Schenker und Deutsche Bahn Stiftung. Der Preis wird jährlich international ausgelobt und ist mit 10.000 Euro dotiert – in der Branche gilt er als eine der höchsten europäischen Auszeichnungen im Bereich Logistik. Mit dem Preis werden akademische Arbeiten junger Wissenschaftler auf dem Themengebiet Transport, Logistik und Verkehrswesen gefördert, die neben der fachlichen Exzellenz auch einen hohen Innovationsgrad aufweisen und einen Beitrag für Umwelt und Gemeinschaft leisten.

Quelle + Bildquelle: DB Schenker

Quelle: mylogistics.net