DB Schenker eröffnet Drehscheibe für Zentraleuropa bei Brünn

DB Schenker hat 5 Mio. Euro in ein neues Lager der Kategorie A+ mit einer Fläche von über 8.500 m² im CTPark Blucina in der Nähe von Brünn investiert. Der Standort ist optimal an das Autobahnnetz angeschlossen und kann somit als Distributionszentrum für die Kunden in Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Österreich dienen.

„Mit einer Kapazität von bis zu 5.500 Palettenstellplätzen, HACCP-Zertifizierung für Lebensmittelsicherheit und einem Top-Sicherheitssystem für die Lagerung hochwertiger Waren und sensibler Güter ist dies einer unserer modernsten und am besten ausgestatteten Standorte. Bis zu 70 Mitarbeiter werden dort arbeiten“, so Tomas Holomoucky, Geschäftsführer von DB Schenker in Tschechien.

Das Cross-Docking-Lager mit einer Fläche von 2.545 m² verfügt über 29 Hebebühnen. Im Logistiklager mit einer Höhe von 10 Metern befinden sich weitere acht Rampen.

Im Dauerbetrieb ermöglicht das Lager jederzeit eine Lieferung von Waren nach Wien innerhalb von 1,5 Stunden beziehungsweise nach Prag in fast zwei Stunden, oder nach Ostrava in etwas mehr als einer Stunde. Der Transport nach Bratislava dauert eine Stunde und vierzig Minuten.

Mit der Eröffnung des neuen Komplexes baut DB Schenker seine Lagerflächen weiter aus, verbessert die Dienstleistungen und erhöht die Kapazität seines Transportnetzes in Tschechien.

Quelle: oevz.com