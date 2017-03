DB Schenker spediert Blum-Beschläge CO2-sparend nach Finnland

Mit der intermodalen Transportlösung von DB Schenker können Waren nicht nur schnell und einfach, sondern auch umweltschonend nach Finnland transportiert werden. Die Kombination aus Seefracht, Lkw- und Bahntransport vereint die Stärken des jeweiligen Verkehrsträgers und vermindert dabei nachweislich CO2-Emissionen.

Das global agierende Unternehmen für Möbelbeschläge Blum aus Vorarlberg setzt bereits seit 2011 auf das diesbezügliche Know-how und die Expertise des international tätigen Logistikdienstleisters. Dadurch konnten auf der Route nach Finnland rund ein Viertel der CO2-Emissionen reduziert weden.

„Die Abwicklung läuft hervorragend und schont dabei noch die Umwelt. Wir konnten auf der Strecke nach Finnland im Gegensatz zur herkömmlichen Transportroute bereits 106 Tonnen CO2 einsparen“, sagt Ingmar Blum, Leiter der Transportlogistik bei Julius Blum GmbH in Höchst.

Die Abholung der Ladungen kann wöchentlich von Montag bis Donnerstag individuell und flexibel – je nach Wunsch der Kunden – aus ganz Österreich initiiert werden. Via Lkw, Bahn und Schiff wird die Ware dann auf schnellstem Weg nach Helsinki transportiert, von wo aus sie eine Weiterleitung per Lkw an jeden Ort in ganz Finnland erfährt. Bis dato fanden bereits 260 Ladungen der Firma Blum intermodal ihren Weg in den Norden.

