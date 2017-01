Detego und IER beschließen Zusammenarbeit im französischen Markt

Detego, Marktführer im Bereich Real Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, und der französische RFID-Systemintegrator IER arbeiten zukünftig zusammen, um Einzelhändlern gemeinsam dabei zu helfen, ihre Bestandsgenauigkeit für effektive Omnichannel-Strategien zu verbessern. Nach Angaben beider Unternehmen bietet die Kombination aus der Analytics- und Merchandising-Software von Detego und den IoT (Internet-of-Things)-Tracking-Lösungen von IER das Beste aus beiden Disziplinen: Artikelmanagement sowie -transparenz auf Einzelteilebene, die Retailer mit verlässlichen Informationen über Artikel in Echtzeit versorgt.



„Zu wissen, ob sich ein bestimmtes T-Shirt im Regal, auf der Verkaufsfläche, im Nachschubprozess oder im Lager befindet, ist entscheidend für einen individuellen Kundenservice und macht schlussendlich den Unterschied, ob das T-Shirt gekauft wird oder nicht,“ sagt Uwe Hennig, CEO von Detego. „Das heißt, ohne zuverlässige Aussagen über Bestände und Verkäufe, sind Retailer nicht in der Lage, ihr Versprechen gegenüber Kunden, im Hinblick auf Click & Collect und Same-Day-Delivery, zu halten.“



Detego hat bereits dazu beigetragen, dass eine Reihe von Textileinzelhändlern den größten Vorteil aus der Digitalisierung jedes Kleidungsstückes ziehen und mittels eingebetteter RFID-Tags alle Artikel-Bewegungen analysieren können. Dies führt in der Regel zu nahezu 100 Prozent Bestandsgenauigkeit, weniger Out-of-Stock-Situationen und einer beträchtlichen Verringerung entgangener Umsätze. IER bietet RFID-fähige Self-Service Check-Out-Vorrichtungen und Handheld-Scanner für eine automatische Zählung und Verarbeitung von Artikeln sowie 24/7 Service und Support.



“Wir freuen uns, unsere Software und die damit verbesserte Artikeltransparenz durch die Partnerschaft mit IER auch für den französischen Markt zugänglich zu machen,” ergänzt Hennig. „Dies wird Modeeinzelhändler einen Schritt weiter Richtung digitaler Transformation bringen, die heutzutage unumgänglich ist“.



“Gemeinsam mit Detego’s In-Store Echtzeit-Analysesoftware und Merchandise-Applikationen kann IER die Integration von End-to-End Lösungen für Omnichannel vom Lager bis zum Store sicherstellen,” sagt Christophe Agaësse, Director Business Unit Track & Trace von IER. „Unsere gemeinsamen Ressourcen und das Know-How bieten eine Vielzahl an Chancen und Vorteile für unsere Kunden. Einzelhändler erwarten ein Gesamtangebot mit optimalen Services. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft uns zu einem der wichtigsten Akteure in diesem wettbewerbsintensiven Markt macht.“



Die Detego-Lösung kann im „Store der Zukunft“ im IER Lab in Paris besichtigt werden.





Über Detego

Die Detego GmbH, ein innovativer Softwarehersteller, mit Hauptsitz in London und Niederlassung in Graz (Österreich) wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt europaweit mit der Detego Suite Standardsoftwareprodukte zur Echtzeit-Analyse und Artikeltransparenz im Modehandel. Die Suite besteht aus Detego InStore zur Merchandise-Sichtbarkeit auf der Verkaufsfläche und im Back-Store, Detego InWarehouse für Bestandstransparenz auf Stückebene im Zentrallager und dem Data-Analytics Produkt Detego InReports. Detego InStore verhindert „Out-of-Stock“-Situationen und stellt in Kombination mit Detego InReports eine optimale Warenpräsentation und Artikel-Verfügbarkeit auf der Fläche sicher. Detego InReports analysiert die entscheidenden KPIs der einzelnen Standorte wie Warenbestand und -verfügbarkeit, sowie die jeweilige Artikelaltersstruktur (Verweildauer auf der Fläche) und ermöglicht dem Store Manager, Merchandise Planner sowie der Geschäftsleitung, Filialen auf Basis von Echtzeitdaten (Kasse, Kundenströme, Kundenverhalten) zu bewerten und effektive Maßnahmen einzuleiten. Detego unterstützt mit seinen Produkten die Omni-Channel- und digitalen Strategien der Textileinzelhändler, die durch den Einsatz eine aktive Filialnetzsteuerung sowie ein durchgängiges Einkaufserlebnis der Konsumenten auf allen Kanälen erzielen können. Ergänzt wird das Softwareangebot um Managed Services, wie zum Beispiel Software-as-a-Service (SaaS) und attraktive Finanzierungsmodelle. Zu den Kunden zählen internationale Modemarken, Händler sowie Warenhäuser. Detego ist in über 1.500 Stores bereits im Einsatz. Weitere Informationen unter www.detego.com



