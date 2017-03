Deufol entlässt Activatis in die Eigenständigkeit

Die Deufol Gruppe hat vor dem Hintergrund der strategischen Fokussierung auf das Geschäftsfeld „Industriegüterverpackung“ sowie damit zusammenhängender vor- und nachgelagerter Dienstleistungen ihre Beteiligung an der Activatis GmbH abgegeben. Die Ausgliederung der Gesellschaft erfolgte im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) unter der Führung des Geschäftsführers Matthias Flörsch.

Die Activatis GmbH entwickelt und betreibt als Systempartner kundenspezifische Logistiklösungen entlang der Supply Chain und greift hierbei auf eine 30-jährige Expertise in den Bereichen Luftfrachthandling und Chemielogistik zurück. Der von Activatis entwickelte „Smart Logistik Ansatz“ setzt auf eine bestmögliche Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und ist damit konsequent auf die Realisierung von Effizienzsteigerungen innerhalb der Industrie 4.0 ausgerichtet.

Verstärkt wird das Activatis-Team durch den ehemaligen KPMG-Berater Thomas Fischer, der als Chief Digital Officer die Umsetzung und Weiterentwicklung des „Smart Logistik Ansatzes“ vorantreiben wird. Eine reibungslose Weiterführung des Geschäftsbetriebes ohne Kompetenzverlust ist somit gewährleistet.

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated Packaging, innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional & Display Packaging und Data Packaging. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim am Taunus nahe Frankfurt am Main, ist an 93 Standorten in 11 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter. In 2015 erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 325 Mio. Euro.

Quelle: oevz.com