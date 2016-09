Deufol-Gruppe holt Verpackungsdienstleister Rieder an Bord

Deufol Austria, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Weltmarktführers im Bereich Industriegüterverpackung Deufol SE, und die österreichische Rieder-Gruppe, Komplettanbieter in Österreich im Verpackungsdienstleistungsbereich, fusionieren rückwirkend zum 1. Jänner 2016. Damit baut die Deufol SE ihr weltweites Netz für IT-basierte Verpackungs- und Logistikdienstleistungen im Bereich Industriegüterverpackung weiter aus.

Das neue, gemeinsame Unternehmen hat mit seiner Marktführerschaft in Österreich im Bereich Holzpackmittel, Transport/Verladung sowie Sonderdienstleistungen durch die Deufol SE einen starken und international agierenden Partner. Ziel ist es, noch bessere, speziellere und kundenindividuellere Verpackungslösungen auf dem Österreichischen Verpackungsmarkt anbieten zu können und im Rahmen von Industrie 4.0 mit individuellen IT-Lösungen aus dem Deufol-Data-Connect Baukasten zu agieren.

In der neuen Konstellation wird das Rieder-Konzept um die IT-Kompetenz des Deufol-Data-Connect-Systems ergänzt. Integrierte Projektabwicklung, IT-basierte Prozess-Transparenz sowie die Umsetzung von Industrie 4.0 sind die Zielsetzung des neuen Unternehmens.

„Die kontinuierlich hohe Qualität unseres Leistungsbogens hat sich in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg durchgesetzt. Das ist auch Weltmarktführer Deufol nicht verborgen geblieben. Darüber freue ich mich sehr und es macht mich auch stolz. Ich sehe dem Zusammenschluss unserer Unternehmen mit großer Freude entgegen“, sagt Hannes Rieder, der zukünftig die Leitung der neuen Einheit in Österreich übernehmen wird.

Dennis Hübner, Geschäftsführender Direktor der Deufol-Gruppe „Wir haben die Stärken von Rieder über einen längeren Zeitraum in Österreich aber auch in unserem gemeinsamen Wachstumsmarkt China beobachten können und sind froh, dieses innovative und national wie international bedeutende Verpackungsunternehmen in die Deufol Gruppe aufnehmen zu können“.

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated Packaging, innovative IT Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional & Display Packaging oder Data Packaging. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main ist an 87 Standorten in 11 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und beschäftigt circa 2.700 Mitarbeiter. In 2015 erreichte die Gruppe einen Umsatz von 325 Mio. Euro.

Das seit 1998 bestehende Verpackungsunternehmen Rieder bietet sein Leistungsspektrum an mehreren, zentral gelegenen Umschlagsknotenpunkten in ganz Österreich an. Am Produktionsstandort in Ramsau in Niederösterreich werden jährlich ca. 550.000 m² Kistenoberfläche sowie circa 60.000 Stück Sonderpaletten gefertigt. Derzeit sind bei Rieder rund 145 Mitarbeiter beschäftigt.

www.deufol.com; www.rieder-r.com

