DHL Express setzt Kundenforum-Reihe in Vorarlberg fort

DHL Express und das Unternehmen Omicron electronics fungierten als Gastgeber mit anschließender Werksführung

Gemeinsam mit der Vorarlberger Wirtschaftskammer und Top Service Austria wurde Brandaktuelles aus Export und Logistik präsentiert

DHL Express, der Marktführer im internationalen Express-Versand hat vergangene Woche seine Kundenforum-Reihe unter dem Motto „Brandaktuelles aus Export und Logistik“ in Vorarlberg fortgesetzt. Als Gastgeber fungierte diesmal Omicron electronics GmbH mit Sitz in Klaus, ein langjähriger Kunde, der DHL Express für seine zahlreichen internationalen Versand-Projekte nutzt.

Ralf Schweighöfer, Country Manager DHL Express Austria, eröffnete das Forum mit einem kurzen Ausblick in die Zukunft. Neben Infrastruktur- und Investitionsthemen sowie den aufkommenden Trends im Export- und Logistikbereich, ist Schweighöfer „der Kunde im Mittelpunkt“ ein besonderes Anliegen: „Wir sind sehr stolz auf unsere, wie wir es nennen „Insanely Customer Centric Culture“. Unsere am Kunden ausgerichtete Unternehmenskultur und der damit verbundene Service am Kunden wurden dieses Jahr bereits mit dem Top Service Award ausgezeichnet.“

Dazu wurde auch Mag. Marion Göth, Head of Marketing & Sales von Top Service Austria als Gastredner eingeladen, die die Wichtigkeit loyaler Kunden nochmals unterstrich und den branchenübergreifenden Wettbewerb und die Bewertungskriterien erläuterte.

Exportwirtschaft, Zukunftsmärkte und der liebe Zoll!

Für aktuelle Informationen im Bereich Außenhandel sorgte Magistra Christine Marent von der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Sie sprach über den Stellenwert Österreichs im Ausland, über die Exportwirtschaft und erfolgversprechende Zukunftsmärkte für österreichische Unternehmen und stellte im Anschluss auch die Top Unternehmen Vorarlbergs in der Außenwirtschaft kurz vor.

Ein sehr wichtiges Thema, wenn es um internationalen Handel geht, spielt die Einfuhr und Verzollung der Waren und Muster. Schließlich stellt die reibungslose Handhabung durch DHL Express und dem Unternehmen erst sicher, dass die Sendungen auch schnellstmöglich an ihren Bestimmungsort gelangen. Patrick Krückeberg, Customs Clearence Manager DHL Express Austria ist überzeugt: „Ich sehe tagtäglich die Herausforderungen in diesem Umfeld, deshalb ist es hier besonders wichtig ganz eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. DHL Express ist hier ein kompetenter Partner mit über 40 Jahren Erfahrung! Wir stellen sehr viele Zollservices zur Verfügung, um Unternehmen, die keine eigenen Ressourcen in diesem Bereich haben internationalen Handel so einfach wie möglich zu machen. Deshalb werden wir auch in Kürze ein neues Online-Tool lancieren, in dem der Kunde sich schon im Vorfeld ein Bild über anfallende Kosten, Handelsvorschriften bzw. Restriktionen und alle nötigen Dokumente machen kann.“