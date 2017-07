DHL Freight optimiert Service für europaweite Stückgutverkehre

DHL Freight steigert die Qualität und das Angebot des Stückgutservice „Eurapid“. Das Premiumprodukt für Stückgut (LTL) wurde in Service und Leistung optimiert. Ab sofort ist DHL Freight Eurapid für 105 Regionen in 22 europäischen Ländern verfügbar, und garantiert durch den Priority-Status der Sendungen extrem schnelle und taggenaue Lieferzeiten für alle wichtigen europäischen Wirtschaftsregionen. Transporte bis 1.000 Kilometer sind innerhalb von 24 Stunden am Ziel, bis 2.000 Kilometer liegt die Laufzeit bei maximal 48 Stunden.

Neu am Stückgutservice für Sendungen mit einem Gewicht bis zu 2,5 Tonnen ist auch die Abholung am selben Tag. An ausgewählten Standorten ist zudem die Lieferung-vor-12 als Zusatzleistung buchbar. „Die jüngsten Erweiterungen markieren einen weiteren Schritt im Rahmen unserer neuen Strategie ‚Freight 2020‘. Kunden aus der Technologie-, Textil- und Modeindustrie wünschen kürzere Laufzeiten und eine zuverlässige Abwicklung,“ erläutert Uwe Brinks, CEO DHL Freight.

Das Rückgrat von DHL Freight Eurapid bildet das internationale Freight Euroconnect Netzwerk: Mit mehr als 2.000 Transportverbindungen in ganz Europa steht das Netzwerk für einen nahtlosen und kosteneffizienten Haus-zu-Haus-Service.

www.dpdhl.com

Quelle: oevz.com