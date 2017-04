DHL Resilience360 Lösung gewinnt deutschen Stevie® Award in Gold

DHL ist bei den deutschen Stevie® Awards 2017 mit der Gold-Auszeichnung für seine Risikomanagement-Plattform DHL Resilience360 geehrt worden. Der Preis, eine der weltweit begehrtesten Auszeichnungen für Unternehmen, wurde DHL von der Stevie® Awards Organisation in der Kategorie ‚Bestes neues Produkt bzw. beste neue Dienstleistung (B2B-Produkte, -Dienstleistungen und Transport)‘ überreicht. Darüber hinaus gewann DHL Customer Solutions & Innovation einen Stevie Award in Silber in der Kategorie „Vertrieb und Kundenservice“ sowie eine Auszeichnung in Bronze für seinen Ansatz zur Entwicklung einer interkulturellen Geschäftsbeziehung.

DHL Resilience360 ist eine innovative, cloud-basierte Plattform, über die Kunden ihre globalen Lieferketten visualisieren und ihre Bestellungen und Sendungen über verschiedene Transportmittel nachverfolgen können. Die Lösung unterstützt das Echtzeit-Risikomanagement und stärkt so letztlich die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten. DHL Resilience360 hilft Unternehmen, Betriebsstörungen zu vermeiden, ein Risikoprofil aufzubauen und kritische Gefahrenherde zu erkennen, um Risiken zu mindern und Störungen letztlich zu einem Wettbewerbsvorteil umzumünzen. Resilience360 war das erste Produkt dieser Art in der Branche und wird von Kunden in Asien, Europa und Amerika genutzt, vor allem in der Auto-, Chemie- und Anlagenbauindustrie sowie im verarbeitenden Gewerbe.

„Für DHL sind die konsequente Kundenorientierung und Fokussierung auf kontinuierliche Verbesserungen kritische Erfolgsfaktoren. Als Innovationsführer in unserer Branche unterstützen wir unsere Kunden mit innovativen Lösungen beim Ausbau ihres Geschäfts“, sagte Tobias Larsson, Head of Resilience360, DHL Customer Solutions & Innovation. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Anspruch, unsere Kunden zu unterstützen, Betriebsunterbrechungen zu vermeiden, mit Stevie® Awards in mehreren Kategorien gewürdigt worden ist.“

DHL Customer Solutions & Innovation hat außerdem den Stevie® Sales and Customer Service Award in Silber für sein Vertriebstrainings- und -Coaching-Programm erhalten. Die Auszeichnung würdigt die kontinuierlichen Bemühungen von DHL um eine effiziente Verbesserung der Kundenbeziehungen durch gezielte Vertriebstrainings und -coachings sowie kontinuierliche Investitionen in diesem Bereich. Für seinen Ansatz, eine auf einem fundierten Verständnis der japanischen Geschäftskultur basierende Geschäftsbeziehung aufzubauen, wurde DHL zudem mit einem Stevie® Award in Bronze geehrt.

Die deutschen Stevie® Awards

Die deutschen Stevie® Awards gelten als vielseitigste Wirtschaftspreise in Deutschland. Sie wurden 2015 ins Leben gerufen und sind Teil des internationalen Stevie® Awards Programms, einer der angesehensten Ehrungen für Unternehmen. Bei der Preisverleihung wurden Unternehmen sowie Einzelne für herausragende Leistungen geehrt. Alle deutschen Unternehmen und Organisationen sind berechtigt, Nominierungen einzureichen.

Quelle: DHL - Deutsche Post