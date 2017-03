DHL und Bombardier Transportation bringen Riads neue U-Bahn in Fahrt

Jeder der neuen Bombardier-Züge für die Metro in Riad hat bereits mehr als 14.000 km zurückgelegt, bevor er seinen Zielort, die saudi-arabische Hauptstadt, erreicht. Die ersten im Rahmen des mehrjährigen Speditionsauftrags von Bombardier Transportation verschifften Züge trafen Ende 2016 in Riad ein. Bei DHL Global Forwarding wird der Auftrag durch das DHL Industrial Projects Team betreut. Das Team ist auf die Abwicklung großer Stückguttransporte und komplexe Projektlogistik spezialisiert.

DHL wird insgesamt 47 Züge für Bombardier Transportation ausliefern. Bombardier Transportation, mit Hauptsitz in Berlin, ist eine Tochtergesellschaft von Bombardier, einem der weltweit führenden Hersteller von Flugzeugen und Schienenverkehrstechnik. Die Züge sind für die Metro-Linie 3 bestimmt, eine von sechs neuen U-Bahn-Linien, die die Stadtentwicklungsbehörde Arriyadh Development Authority (ADA), das Exekutivorgan der Hohen Kommission zur Stadtentwicklung von Riad, derzeit bauen lässt.

„Riads Stadtbevölkerung verlässt sich darauf, die neue U-Bahn schon bald nutzen zu können, um sich sicher und schnell in ihrer Stadt zu bewegen. Daher müssen wir größte Sorgfalt im Umgang mit der empfindlichen Elektronik und den sensitiven Komponenten jeder einzelnen Zugeinheit walten lassen“, so Nikola Hagleitner, CEO of Industrial Projects bei DHL Global Forwarding. „Dank unserer langjährigen Erfahrung mit extrem großen Stückguttransporten in aller Welt wissen wir um die Besonderheiten jedes dieser Projekte und haben alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Risiken für Riads Stadtentwicklungsbehörde und Bombardier Transportation zu minimieren. Für die ADA geht es dabei vor allem um die Vermeidung zeitlicher Verzögerungen, für Bombardier Transportation um den Schutz des investierten Kapitals.“

Bombardier Transportation wählte DHL Global Forwarding aufgrund des globalen Netzwerks und der ausgewiesenen Expertise im sicheren, zuverlässigen und kosteneffektiven Transport von Frachtstücken, die aufgrund ihrer Größe oder Form nicht mit Standardcontainern verladen und transportiert werden können. Bombardier Transportation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Schienenverkehrstechnik mit dem breitesten Produkt- und Serviceangebot. Die innovativen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens setzen Maßstäbe in nachhaltiger Mobilität. Das Unternehmen hat seine Zentrale in der deutschen Bundeshauptstadt und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern. Insgesamt sind weltweit über 100.000 Bombardier-Fahrzeuge im Einsatz.

Quelle: mylogistics.net