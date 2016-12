Die richtige Verpackung für ihre Produkte

Mit der richtigen Verpackung können Sie Ihrer Ware nicht nur den nötigen Feinschliff verleihen, sondern diese auch vor Schäden durch verschiedene Einwirkungen von außen zu schützen. Eine Vielzahl an Verpackungssystemen, die diesem Zweck dienen, sehen Sie hier.

Jedes Unternehmen, dessen Vertrieb zu großen Teilen über den Versand abgewickelt wird, sollte daran interessiert sein, dem Kunden einwandfreie, unbeschädigte Ware zu senden. Denn abgesehen von der beim Kunden entstehenden Unzufriedenheit, tragen die Kosten für beschädigte Ware letztendlich Sie. Zerbrechliche Ware lassen sich über polsternde Einlagen, wie Luftkissen, schützen. Diese können Sie unter anderem mit einer speziellen Luftkissenmaschine selbst herstellen. Besonders lohnend ist das, wenn Sie regelmäßig große Mengen an zerbrechlicher Ware versenden. Neben zerbrechlicher Ware ist natürlich auch der Großteil aller anderen Warengruppen empfindlich gegenüber Stürzen oder anderen Einwirkungen. Für diesen Fall gibt es spezielle Kartons aus 2-welligem Material, die über besondere Stabilität verfügen. Ein Verbiegen der Verpackung wird dadurch erheblich erschwert und auch Stürze werden abgefangen. Ihre Ware ist so bestens gesichert. Nicht nur Ihr Kunde sondern auch Sie werden sich freuen. Darüber hinaus bietet es sich an, ihre Verpackungen wasserfest zu gestalten. Gerade zu von Niederschlag geprägten Jahreszeiten kommt es nicht selten zu Wasserschäden an und in der Verpackung. Einerseits wird die Verpackung selbst durch Wasser geschädigt, sodass sie aufweicht und nicht mehr imstande ist, Schläge und Stürze abzudämpfen. Andererseits dringt oft Wasser ins Innere der Verpackung ein, wodurch am Produkt selbst Schäden entstehen. Um ihre Verpackung wasserdicht zu machen, können Sie diese mit spezieller Stretch-Folie umwickeln. Wasser wird so ganz einfach abgewiesen und ihr Paket nimmt keinen Schaden. Auch das richtige Verschließen Ihrer Verpackungen ist ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Ein zu schmales, handelsübliches Klebeband, das per Hand angebracht wird, verleiht dabei nicht nur wenig Stabilität, sondern ist in seiner Anbringung auch sehr zeitintensiv. Daher empfiehlt es sich einerseits breiteres Klebeband und andererseits einen speziellen Roller zur Anbringung zu verwenden. So sparen Sie Zeit und auch Geld.

Wie Sie sehen spielt die richtige Verpackung eine große Rolle, wenn es um den Erfolg Ihres Unternehmens geht. Es gibt zahlreiche Punkte, die hierbei zu beachten sind und man kann entsprechend viel falsch machen. In erster Linie sollten Sie dafür Sorge tragen, dass ihre Ware ausreichend gepolstert ist und dass Ihre Verpackungen aus stabilem Material bestehen. Es macht wenig Sinn aus Kostengründen in diesem Bereich an der Qualität zu sparen und Ihre Ware so unnötigen Risiken auszusetzen.

