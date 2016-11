Digital Supply Chain: Effizient vernetzt mit inconso Cloud Solutions & der SAP HANA Cloud Platform

Unter dem Motto „Digital Supply Chain“ präsentiert sich die inconso AG vom 14. bis 16. März 2017 in Halle 7, Stand D55 mit einem umfassend erweiterten Softwareportfolio für die logistische Planung und Steuerung im Umfeld Warehouse, Yard und Transport Management sowie Lösungen zur übergreifenden Steuerung des gesamten logistischen Netzwerks. Schwerpunkte des diesjährigen Messeauftritts bilden die neuesten IT-Lösungen aus der Cloud rund um die „inconso Cloud Solutions“ und die SAP HANA Cloud Platform.

Erhöhte Vernetzung im Zeitalter des Internet of Things (IoT) birgt großes Potenzial für die Optimierung von Prozessen entlang der gesamten Lieferkette. Hierzu stellt der Logistiksoftwarespezialist neben den bewährten Lösungen der inconso Logistics Suite erstmals das umfassend erweiterte Leistungsangebot, die inconso Cloud Solutions, vor. Ein Highlight bildet die neuentwickelte Cloudlösung inconsoPOD (Proof of Delivery), die für effizienten Informationstransfer innerhalb des Transport- und Liefernetzwerks sorgt und neben Möglichkeiten der Sendungsverfolgung (Track & Trace) auch mobile Funktionalitäten bietet, mit denen sich sämtliche Aktivitäten zu Auslieferungen oder Abholungen per App kommunizieren lassen. Besucher können am Stand vor Ort den Funktionsumfang des Systems erproben und am mobilen Endgerät Ladungen fotografisch dokumentieren, Barcodes scannen oder Unterschriften per Touchscreen erfassen. Des Weiteren präsentiert inconso weitere Einsatzbereiche der Cloud beispielsweise anhand des inconsoLSA (Logistics Service Accounting) und des inconsoSDS (Shipping & Dispatch System), mit denen Vernetzung und Integration auch im Abrechnungs- und Versandwesen einziehen.

Als zertifizierter Recognized Expertise Partner bietet inconso zusätzlich breite Expertise in der logistischen Prozesssteuerung mit SAP. Lösungsansätze rund um SAP EWM oder SAP TM ergänzt inconso um technologische Themenfelder wie SAP Fiori, HTML5 auf Basis SAPUI5 oder um Integrationsthemen in SAP S/4HANA. Mit Lösungen aus der SAP HANA Cloud Platform wird dieses Leistungsangebot ebenso um neueste Cloudlösungen im Bereich Logistikmanagement von der inconso AG ergänzt.

Als innovativer Lösungsanbieter für effiziente Logistiksoftwarelösungen entlang der gesamten Lieferkette unterstützt die inconso AG ebenso bei der Realisierung ganzheitlicher Logistikkonzepte im Umfeld E-Commerce- und Omni-Channel – je nach Bedarf on-premise oder in der Cloud. Erfahren Sie mehr über das umfassende Leistungsangebot der inconso AG in Halle 7, Stand D55. Neuheiten aus der Intralogistik präsentieren die Schwesterunternehmen des Körber Geschäftsfelds Logistik-Systeme Aberle, Aberle Software, Langhammer, Efacec Handling Solutions und Qubiqa Logistics am gemeinsamen Körber Logistics Stand in Halle 1, Stand C16.